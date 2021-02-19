Разборки с Бортич – Личное мнение

19.02.2021, 23:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актриса Саша Бортич, известная с недавних пор тем, что имеет на всё своё мнение и огромные гонорары, рассказала, как была в школе задроткой.

«Какая-то девочка пришла со мной разбираться. Все стояли, смотрели и снимали на телефоны. Никто ничего не сделал. А говорила: «Я не хочу драться!». Это очень неприятный эпизод»



26 лет, а уже тётка. Не в коня корм — иногда гонорары не помогают, а еда откладывается только в сало. Фото: Соцсети

То есть, мнение у прыщавой Саши было, а вот ответить за базар она не могла. Не хотела драться — это так показательно по-задротски!

Чтобы понять, что за человек перед тобой, достаточно послушать его рассказы о детстве.

«Меня на выпускном ударил одноклассник по лицу. Просто дал мне затрещину тыльной стороной ладони. Он очень сильно меня не любил. Это было больно. У меня даже слетели накладные ресницы. Когда меня ударили на выпускном, я плакала и курила сигарету».

Мы таких загоняли линейками в шкаф и играли их шапками в сифака.

Альтернативно одарённые однокласснички очень хотели выделиться, но на деле учились плохо, открывали рот лишь для того, чтобы изречь какую-то глупость, и не могли отстоять своё мнение. И я говорю не про драки даже — я не дралась, зато морально давила так, что ни у кого и не возникало мысли, чтобы подойти ко мне разбираться.



Заговор задротов — пока их никто не бьёт, они говорят про вас гадости. Фото: Соцсети

У Саши Бортич есть своё мнение. Это было бы хорошо, если бы она могла его отстоять. Но — нет, драться она не хочет.

Типичный школьный задрот. Черты лица мелкие, вся бледная. Курит втихаря, будто право имеет, а маме не говорит — трусит. Уже сейчас в молодом возрасте — сутулая, жирная, выглядит пожившей в лишениях не один год уборщицей.

Чем отличается человек от задрота? Скажите детям да и сами выучите — нормальный человек не позволит никому себя унижать.

Задроты сидят в шкафу, куда их загоняют плевками одноклассники. Жестокие дети, да — с возрастом мы перестаём физически наказывать таких вот Саш. Но презирать — нет, не перестаём.

А Саша Бортич может и дальше плакать, вспоминая своё школьное детство.

Лично я не люблю задротов — липкая такая, противная жалость к ним меня напрягает. Вроде, и приласкать бы надо, проявить милосердие, но руками дотрагиваться до такого противно, будто чью-то блевотину убирать.

Дрались в школе?

—