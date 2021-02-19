Мнение: Поддержка России в Европе, штраф за просмотр ТВ и «абсолютно безопасная» вакцина

19.02.2021, 22:44, Разное

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1. Согласно опросу, наибольшая доля жителей восточноевропейских стран ЕС выступает за то, чтобы развивать отношения одновременно и с США, и с Россией. Весьма прагматичная позиция, которую, к сожалению, власти Польши и Литвы полностью игнорируют. Очевидно, демократией у них в данном вопросе даже не пахнет:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-evropy-i-nato-ceniat-otnosheniia-s-rossiei-bolshe-chem-s-ssha-5fc6856e6d4e6a5c3fd5f3fd

2. О свободе слова, которая есть в России, но которой нет у наших недалёких соседей. Некоторые из них не только запрещают российские телеканалы, но ещё взимают штрафы с тех, кто слушает голос России в частном порядке:

https://t.me/vmarahovsky/1781

Одной из самых смешных новостей уходящей недели, ув. друзья, стало известие о том, что в Латвии принят закон о штрафе за нелегальный просмотр российских телеканалов. Десятки тысяч домохозяйств в этой республике не соблюдают санкции и смотрят ядовитую кремлёвскую пропаганду не как все остальные, через интернет, а через спутниковых пиратов. И поэтому могут быть наказаны.

Что дальше? Начнутся штрафы ещё и за просмотры российского ТВ на Ютубе?

Чего же так боятся наши соседи, что такого ужасного рассказывается на нашем телевидении, что может повредить неокрепшим европейским умам?

Это всё больше напоминает отзеркаленную ситуацию времён СССР, когда советские радиолюбители под угрозой наказания слушали «вражеские голоса» (вроде «Радио Свобода» или «Голоса Америки»). Действительно, смешно.

3. Италия подтвердила эффективность нашей вакцины:

https://lenta.ru/news/2021/02/18/italy/

Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал положительное заключение по российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эффективность вакцины более 92 процентов, и она абсолютно безопасна», — заявил глава медучреждения профессор Франческо Вайя в эфире первого канала государственного телевидения «РАИ». Он пояснил, что такое заключение сделано учеными по итогам собственного исследования данных о российском препарате.

Вайя добавил, что заключение передано в итальянский Минздрав, оно должно быть донесено до главы правительства Марио Драги. При этом профессор подчеркнул, что заключение носит исключительно «научно-технический характер». «Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии», — заключил профессор.

Итальянцы действительно неплохо относятся к России («неплохо» в данном случае означает «честно»). Возможно, если бы анализы «берлинского пациента» были посланы на проверку не в лаборатории Швеции и Франции, а куда-нибудь в Италию — внезапно выяснилось бы, что никакого «Новичка» там и нет.