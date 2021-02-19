 

Главу нижневартовской полиции уволили

19.02.2021, 22:42, Разное
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…после урока, на котором школьники «разыграли» столкновение с силовиками.

Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после «урока мужества» в одной из местных школ, во время которого ученики «разыграли» столкновение с силовиками. Об этом сообщает окружное управление ведомства.

Три сотрудника ведомства также получили предупреждения о неполном служебном соответствии, еще четверым сотрудникам сделали строгий выговор.

Ранее МВД РФ назвало недопустимой «профориентационную акцию», которую сотрудники полиции провели в школе №42 в Нижневартовске.

15 февраля в школе №42 в Нижневартовске сотрудники полиции провели тренировку, в процессе которой школьники в спортзале были разделены на две команды. Первая команда имитировала атаку на силовиков, а вторая отражала ее в роли бойцов ОМОНа. МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу назвало мероприятие «Уроком мужества». После того, как новость получила огласку в СМИ, Нижневартовский департамент образования начал проверку.

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Источник: Новая газета



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