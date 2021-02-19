Российские школьники примут участие в создании флотилии спутников

19.02.2021, 22:38, Разное

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Российское движение школьников примет участие в космической программе Space-π. Проект направлен на создание флотилии спутников, а именно на разработку и производство малых космических аппаратов на современной цифровой платформе.

По утверждению основателей Space-π, данная программа позволит российским школьникам пройти реальную практику по проектированию и созданию спутников. В перспективе полученные знания дети смогут использовать на практике, а также проект значительно повысит их шансы на поступление в технические ВУЗы РФ. Кроме этого, школьники будут формировать задачи для полезных нагрузок разработанных космических аппаратов и их систем, получать и обрабатывать информацию с них.

На первом этапе запустят более ста спутников типа Cubesat, которые имеют кубическую форму с гранью в 10 сантиметров. Флотилия будет находиться на низкой орбите и выполнять различные задачи.

Данный проект воплощен в жизнь благодаря поддержке Фонда содействия инновациям, Роскосмоса, Фонда “Талант и успех” и университета “Сколтех”. Всего программа продлится несколько лет, что позволит привлечь максимальное количество молодых умов.

Источник: tass.ru