Поклонники неоднозначно отреагировали на образ Анны Михалковой с ярким макияжем

19.02.2021, 22:38, Разное

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Анна Михалкова в своем микроблоге Instagram призналась, что в обычной жизни она достаточно редко красится, так как ей хватает грима на работе. Однако актриса не может устоять, когда красоту ей наводит профессиональный визажист. Но далеко не все поклонники оценили преображение знаменитости.

Яркий макияж 46-летней артистки вызвал неоднозначную реакцию. На фото Анна Михалкова позировала в роковом образе со «смоки-айс», розовыми губами и легкой укладкой. Некоторые подписчики написали, что актрисе очень идет такое амплуа, и попросили ее краситься так чаще. Но нашлись поклонники, которым преображение знаменитости пришлось не по душе. Им показалось, что артистке больше подойдут светлые и мягкие тона.

Некоторые фолловеры отметили, что Анна Михалкова на снимке очень похожа на мать. Несколько дней назад актриса поздравляла ее с 74-летием и показала фото Татьяны Михалковой в молодости. По словам дочери, ее мать «соткана из любви» – к детям, супругу и внукам. Она призналась, что иногда родственникам бывает тяжело нести это бремя, но они понимают – у именинницы настоящий талант любить.