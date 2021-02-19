Шеф-повар назвал главный признак хорошего сыра

19.02.2021, 22:38, Разное

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Антон Прокофьев, шеф-повар компании «Едим, как дома», рассказал, каким должен быть сыр. Главный признак хорошего продукта – отсутствие растительных жиров.

По мнению эксперта, на российском рынке очень мало качественного сыра. Ситуация стала еще хуже после запрета на ввоз иностранной продукции. По его словам, в РФ никогда не умели производить хороший сыр, поскольку всегда был недостаток главного сырья – молока. Сегодня на рынке более 70 процентов составляет именно сырный продукт, что является весьма печальной статистикой. Настоящий сыр не должен содержать растительных жиров, но такой товар и стоит на порядок дороже. Шеф-повар также отметил, что большинство российских производителей гонятся не за качеством, а за количеством, из-за чего, в свою очередь, страдает потребитель.

Эксперт рекомендует не экономить на сыре, поскольку дешевые аналоги не только бесполезны, но и порой могут навредить здоровью потребителя. Однако покупать самые дорогие сыры также необязательно. Просто перед приобретением товара стоит изучить его состав, в котором не должно быть растительных жиров. В таком случае можно смело покупать сыр и получать максимум удовольствия и пользы от трапезы.

Источник: govoritmoskva.ru