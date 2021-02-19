Крымскую трассу «Таврида» закрыли от Керчи до Симферополя

19.02.2021, 22:37, Новости дня

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Ограниченное в пятницу из-за снегопада движение автомобилей по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыли как минимум до утра субботы, для расчистки дороги привлекли бронетранспортер, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура – минус четыре. Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра. Сейчас на трассе остаются фуры, которые стоят в сторону Симферополя. Команда дана обойти всех без исключения, с каждым водителем переговорить, кому какая помощь нужна. Легковой транспорт размещен в городе Керчи, людям будут предоставлены гостиницы», – приводит слова Аксенова ТАСС.

По его словам, жителей Керчи пропускают на въезд в Крым со стороны Крымского моста, но для других автомобилистов проезд на полуостров по-прежнему закрыт. Сложности с выездом на трассу сохраняются в Ленинском, Кировском и Белогорском районах. В течение двух часов планируется создать коридор для движения транспорта, находящегося на трассе «Таврида», в сторону Симферополя. При этом Аксенов вновь призвал всех водителей воздержаться от поездок по дорогам полуострова.

Задействована техника Минобороны, Росгвардии и бронетранспортер предприятия «Черноморнефтегаз», рассказал Аксенов. «Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с данной ситуацией. Повторно на завтра я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран подрядчик. К сожалению, количество комбинированных дорожных машин [недостаточное], вместо 24 мы видим только десять. Хотя подрядчик рассказывает о 24, но найти их не можем», – сообщил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что временно была закрыта часть крымской трассы из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, что Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор.

Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева.