Итальянский аналитик: ЕСПЧ участвует в плане по дискредитации России

19.02.2021, 22:37, Новости дня

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Политические последствия дела российского блогера Алексея Навального затрагивают Страсбургский суд, чьи действия представляются частью сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России, сообщил политический аналитик, менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) Джулиано Бифольки.

«Принимая во внимание последние события и международный геополитический контекст, действия Страсбургского суда, таким образом, не кажутся изолированным случаем или деятельностью независимого органа, а представляются частью более сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России, в поддержку коммуникационных стратегий, которые затронули Кремль в прошлом году и особенно обострились с прошлого лета», – заявил Бифольки.

Он подчеркнул, что с августа 2020 года в отношении дела Навального можно заметить преобладающую роль Германии в роли антагониста РФ именно тогда, когда должно быть завершено строительство газопровода «Северный поток-2». «Фактически, именно Германия приняла российского блогера после его госпитализации, сообщив международным СМИ об отравлении Алексея Навального», – напомнил аналитик.

Бифольки добавил, что эти события сближают дело Навального с проектом «Северный поток-2», учитывая также недавние заявления французского министра по европейским делам Клемана Бона, который потребовал, чтобы Германия отказалась от участия в газопроводе в ответ на задержание российского блогера.

«Слова французского министра, за которыми последовала реакция пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, высказанная 16 февраля; она подчеркнула готовность администрации Байдена контролировать газопровод «Северный поток-2» и возможность введения санкций против компаний-участниц проекта», – сообщил он.

Также эксперт отметил, что «с учетом событий и позиций, выраженных Францией и США и в целом разделяемых крупнейшими европейскими правительствами, можно отнести дело Навального к столкновению между Россией и Западом, которое многие аналитики называют «новой холодной войной», где настоящим победителем окажется Вашингтон».

«В заключение можно сказать, что действия Страсбургского суда вновь подняли интерес к делу Навального в СМИ, по крайней мере, в последние дни. А если и действия ЕСПЧ не приведут к желаемым результатам (рассматривая произошедшее в Страсбурге как часть сложной и многоплановой стратегии конфронтации с Кремлем), следующим шагом может стать дальнейшее введение санкций против России, в пользу которых высказалась администрация нового президента США Байдена, последствия которой могут повлиять на энергетический сектор природного газа, особенно на «Северный поток-2», и на распространение российской вакцины «Спутник V», – сообщил Бифольки.

В свою очередь заместитель директора итальянского журнала «Евразия» Стефано Верноле подчеркнул, что Запад пытается с помощью решения ЕСПЧ подготовить почву для введения других санкций против России. «А также послать сигнал самому Навальному, заверив его, что он не будет брошен», – добавил он.

По словам Верноле, поспешность решения ЕСПЧ всего лишь связана с попыткой получить результат до 20 февраля, когда будет рассмотрена апелляция Навального о замене нынешнего условного приговора на действительный.

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова сообщила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.