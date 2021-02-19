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19.02.2021, 22:37, Новости дня
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Стоимость биткоина побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 55,2 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.57 (мск), цена криптовалюты выросла в цене на 7% – до 55,2 тыс. долларов. Динамика приводится за сутки, передает ТАСС.

Таким образом, цена биткоина вновь обновила исторический максимум. Ранее капитализация биткойна превысила 1 трлн долларов.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк РФ считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний рост стоимости биткоина лишь подтверждает это.

Биткоин начал расти в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его почти втрое.



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