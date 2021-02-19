 

В районе Бермудских островов вдвое увеличилась частота ураганов

19.02.2021, 22:36, Новости дня
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Ученые из Саутгемптонского университета провели исследование, в результате которого удалось установить, что сильные ураганы за последние годы стали в два раза чаще происходить в неспокойном районе Бермудских островов.

По словам специалистов, причиной является существенное изменение климата на Земле. Также ученые отметили, что в 1955 году средняя скорость ветра в данном регионе Атлантического океана во время прохождения урагана составляла 55 км/ч. А сейчас она увеличилась до 117 км/ч.

Это произошло чуть более чем за полстолетия. Если тенденция не изменится, ураганные ветры будут наносить все больший вред прибрежной инфраструктуре. Напомним, что за тот же период средняя температура поверхности океана на Земле поднялась всего-то на 1,1 градуса. Речь идет о слое воды до 50 метров в глубину.



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