 

В Японии дебютировал электрокар Tajima

19.02.2021, 22:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известные бренды Idemitzu Kosan и Tajima Motor Corporation продемонстрировали широкой публике новый компактный электрокар Tajima.

Предполагается, что в ближайшее время будет запущен этап серийного производства автомобиля. Кроме того, в салоне ситикара смогут комфортно разместиться до 4 пассажиров. В компании уточнили, что мощность единственного электрического двигателя достигает 20 л.с. Электрокар Tajima способен максимально разогнаться до 60 км в час, а на его заряд потребуется около 8 часов.

Известно, что в продажу новинка поступит по цене 9,5 тысяч долларов в стандартном исполнении. Некоторые эксперты предполагают, что данный экземпляр окажется более актуальным решением для замены велосипеда или мопеда. Остальные параметры производительности будут известны после начала продаж.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери

17.01 / alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза

20.07 / Победителями третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес» стали 12 школьников

29.12 / Академик Комисаренко: Возможно, у нас заканчивается первая волна эпидемии коронавируса

03.01 / В Мексике врач попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech

03.10 / В Госдуме предложили дать ПДД статус федерального закона

20.10 / Предсказано снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в России

05.08 / Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года

17.02 / В Украине открыли производство по факту обысков ФСБ у крымских татар

10.09 / Михаил Ходорковский: «Авторитарные режимы всегда падают»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска