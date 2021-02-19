В Японии дебютировал электрокар Tajima

19.02.2021, 22:36, Новости дня

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Известные бренды Idemitzu Kosan и Tajima Motor Corporation продемонстрировали широкой публике новый компактный электрокар Tajima.

Предполагается, что в ближайшее время будет запущен этап серийного производства автомобиля. Кроме того, в салоне ситикара смогут комфортно разместиться до 4 пассажиров. В компании уточнили, что мощность единственного электрического двигателя достигает 20 л.с. Электрокар Tajima способен максимально разогнаться до 60 км в час, а на его заряд потребуется около 8 часов.

Известно, что в продажу новинка поступит по цене 9,5 тысяч долларов в стандартном исполнении. Некоторые эксперты предполагают, что данный экземпляр окажется более актуальным решением для замены велосипеда или мопеда. Остальные параметры производительности будут известны после начала продаж.