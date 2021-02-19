Мнение: Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят

19.02.2021, 22:34, Разное

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Зюганов публично предупредил главу московского горкома Рашкина, что за поддержку Навального его могут выгнать из КПРФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление главы московского горкома Валерия Рашкина о том, что оппозиционера Алексея Навального осудили по политическим мотивам. Зюганов предложил Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по теме Навального во избежание лишения партбилета. "Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят", – твердо сказал Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Зюганов назвал Навального "предателем" и заявил, что тот был заслан сюда тремя разведками в качестве "зажигательного снаряда", чтобы раскачивать обстановку изнутри.

"Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро", – отметил лидер КПРФ.

https://www.mk.ru/politics/2021/02/18/zyuganov-prigrozil-vygnat-rashkina-iz-kprf-izza-podderzhki-navalnogo.html – цинк

Заявление выглядит вполне логично, так как в последние недели заявления Рашкина стали совсем уж явно противоречить той позиции, которую занимал Зюганов и другие члены ЦК.

Разумеется, следование этим курсом может породить очередной раскол в московском горкоме (сколько их уже было), но вполне очевидно, что Зюганову и ЦК необходимо показать свою власть и последствия для тех, кто идет против линии партии.

PS. Ранее уже приводил цитаты https://colonelcassad.livejournal.com/6555554.html представителей КПРФ (а также других левых), где можно было видеть расхождение оценок ситуации с Навальным.

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