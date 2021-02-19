 

Санкции против Медведчука и его жены предусматривают пять ограничений – СМИ

19.02.2021, 22:32, Новости дня
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Санкции против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко предусматривают пять ограничений. Об этом написала “Украинская правда”, ссылаясь на копию решения Совета национальной безопасности и обороны. 

По данным издания, речь идет о таких ограничениях, как:

блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
ограничение торговых операций;
остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

Кроме того, по данным “Украинской правды”, граждане РФ, которые попали под санкции, – Константин Вацковский, Виталий Донченко, Александр Маслюк, Сергей Лисогор и Михаил Попов – являются менеджерами активов семьи Медведчука. Также ограничения ввели против украинки Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, и 19 юридических лиц. Ограничения решили применить к этим лицам из-за вероятного финансирования ими терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. 

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”.

Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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