Мнение: Спасительные холода

19.02.2021, 22:22, Разное

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Морозы во все времена были союзником России. Мы –то к морозам привычные. Не то что некоторые….

Когда Наполеон приперся в Россию, грянули морозы – и Наполеону, и его несокрушимой армии пришлось спасаться бегством…

В 1941-ом морозы остановили наступление гитлеровцев на Москву, техника встала, потому что замерзло топливо, а шинельки солдат Вермахта оказались настолько непригодынми к нашим морозам, что немцы тысячами замерзали…

Вот и нынче Газпром рад лютым морозам. И тому, что Европа замерзает. Потому что холода привели к истощению запасов газа в подземных хранилищах в Европе. Из европейских ПХГ отобрано 55,5 млрд куб. м газа. Это на 27,6% больше, чем за всю зиму 2020 года.

«Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привел к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%» — радуется Газпром.

Оказывается, экспорт газа в страны дальнего зарубежья за полтора месяца 2021 года вырос на 36,5%, до 27,5 млрд куб. м газа. Только Италия увеличила закупки на 112,7%.

Интересно, что по ужгородскому коридору через Украину Газпром прокачивает 67 млн куб. м газа в сутки…

В общем, хорошо Газпрому – хорошо России. Спасибо холодам?

Так или не так?

Картина Иллариона Прянишникова «В 2012 году» отсюда

Фотография гитлеровцев под Москвой отсюда

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