Мнение: Спасительные холода
19.02.2021, 22:22,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Морозы во все времена были союзником России. Мы –то к морозам привычные. Не то что некоторые….
Когда Наполеон приперся в Россию, грянули морозы – и Наполеону, и его несокрушимой армии пришлось спасаться бегством…
В 1941-ом морозы остановили наступление гитлеровцев на Москву, техника встала, потому что замерзло топливо, а шинельки солдат Вермахта оказались настолько непригодынми к нашим морозам, что немцы тысячами замерзали…
Вот и нынче Газпром рад лютым морозам. И тому, что Европа замерзает. Потому что холода привели к истощению запасов газа в подземных хранилищах в Европе. Из европейских ПХГ отобрано 55,5 млрд куб. м газа. Это на 27,6% больше, чем за всю зиму 2020 года.
«Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привел к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%» — радуется Газпром.
Оказывается, экспорт газа в страны дальнего зарубежья за полтора месяца 2021 года вырос на 36,5%, до 27,5 млрд куб. м газа. Только Италия увеличила закупки на 112,7%.
Интересно, что по ужгородскому коридору через Украину Газпром прокачивает 67 млн куб. м газа в сутки…
В общем, хорошо Газпрому – хорошо России. Спасибо холодам?
Так или не так?
Картина Иллариона Прянишникова «В 2012 году» отсюда
Фотография гитлеровцев под Москвой отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет