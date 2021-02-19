Мнение: Русская зима мстит главному русофобу Америки

19.02.2021, 22:19, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Человек, который изо всех сил мешает реализации важнейшего для РФ газопровода «Северный поток-2», оказался в центре крупного скандала. В то время, как его избиратели мерзли в своих домах из-за экстремальных морозов, сенатор от попавшего в беду штата Техас Тед Круз улетел согреваться в Мексику. Как это скажется на его политическом будущем?

Все-таки есть в мире политическая карма. На днях «Генерал Зима» отомстил Теду Крузу за все зло, что тот причинил и сделал в адрес России.

Американский сенатор Тед Круз – из числа тех американских политиков, кто наиболее резко и даже оскорбительно высказывались в адрес России. Круз угрожал нашей стране всеми санкциями, которые только возможно принять (в том числе и против «Северного Потока-2»).

И не просто угрожал – именно Круз составил еще в 2019 проект санкций против этого важнейшего для РФ газопровода. Благодаря во многом его усилиям эти санкции стали частью американского законодательства. И тем самым сенатор Круз если не сорвал, то существенно притормозил реализацию этого проекта.

Летающий Тед

Судя по всему, сенатор решил сделать сделать карьеру на продвижении «русской угрозы». Места сенатора ему было мало – Тед Круз рвется в Белый дом. И весьма символично, что крест на его больших амбициях поставили настоящие сибирские морозы и снегопад (или, как уже говорят, «снегогеддон»), обрушившиеся на родной для сенатора штат Техас. Морозы – а также его собственная глупость.

Дело в том, что в тот самый момент, когда миллионы техасцев оставались в своих замороженных домах, «одному бедному техасцу пришлось проехать аж 800 миль для того, чтобы добраться до воды, электричества и тепла», – язвит американский ведущий Тревор Ноа. И этот бедный техасец – Тед Круз, которого 17 февраля сфотографировали в аэропорту. Оказалось, что сенатор улетел в мексиканский курортный городок Канкун. И это при том, что в декабре Тед Круз сам критиковал мэра города Остин за то, что тот в разгар эпидемии коронавируса уехал на курорт и оттуда уже записал видеоролик к горожанам с просьбой «сидеть дома, ибо сейчас не время расслабляться»!

Острые языки сразу же назвали Круза «Летающий Тед» (Flying Ted). Тут игра английских слов – они просто убрали одну букву из прозвища «Лживый Тед» (Lying Ted), которым сенатора наградил не менее острый на язык Трамп.

Жители штата возмутились. «Гневом техасцев против Теда Круза может запитать целую электросеть», – писали журналисты. И после того, как запахло скандалом, Круз срочно вернулся. «Обычно в Канкуне нужен как минимум целый день для того, чтобы совершить поступок, за который будет стыдно всю свою жизнь. Однако Теду Крузу понадобилось для этого лишь 10 часов. Между тем, как его самолет сел в аэропорту Канкуна в 19.52 и его бронированием билетов назад в Хьюстон, совершенным примерно в 6 утра. 10 часов понадобилось для того, чтобы сенатор штата осознал: он совершил ужасную ошибку», – пишет Washington Post.

И снова Лживый Тед

Тед Круз попытался оправдаться, сыграв на семейных ценностях и заявив, что хотел всего лишь сопроводить дочь на каникулы в Мексику. «Да, это была ошибка. Но я просто хотел быть хорошим отцом», – пояснил он.

Немаленький такой чемоданчик, с которым его сфотографировали в аэропорту, противоречил версии «туда и обратно» – однако журналисты нашли доказательство получше. Каким-то образом они ухитрились достать текстовое сообщение, которое 17 февраля жена сенатора Хайди отправила своим друзьям. Миссис Круз жаловалась на замерзающий дом и предложила им присоединится к их семье в мексиканском прибрежном отеле Ритц-Карлтон (со стоимостью номеров 300 долларов за ночь), где они собирались отдыхать аж до 21 февраля.

Неудивительно, что аргументация сенатора изменилась. Его офис выпустил заявление, в котором Круз признавался: он собирался остаться в Мексике на выходные и «поработать удаленно», однако «изменил свое решение в тот самый момент, когда сел в самолет – поскольку бросить столько страдающих техасцев было бы неверным шагом». Поэтому он «поменял обратный билет и вернулся на первом же рейсе». Однако ему мало кто поверил.

Огонь по штабам

Для сторонников Демократической партии США скандал, в который угодил Круз, оказался настоящим подарком. Теда Круза на всех углах призывают уйти в отставку. «В то время как техасцы замерзали, Тед Круз купил билет в рай. Ну и пусть идет в рай», – гласит заголовок редакционной статьи в местной Houston Chronicle.

Подарку обрадовались и демократические политики. Ведь действия Круза отразятся на образе его партии в Техасе (важнейшем оплоте республиканцев, потеря которого обернется для них потерей всяких шансов когда-нибудь занять еще раз Белый дом). «Круз символизирует то, во что превратилась Республиканская партия Техаса и ее лидеры: в слабых, коррумпированных, неумелых и корыстных политиков, которые плевать хотели на людей, ими представляемых», – заявил лидер техасских демократов Гилберто Инохоса.

Вопрос теперь в том, как это отразится на политическом будущем Теда Круза? Да, американские политики не раз заканчивали карьеру из-за политических ошибок – но эти ошибки были несколько другого толка.

«Типичной скандальной концовкой политической карьеры американского законодателя являются финансовые махинации и сексуальные скандалы. Например, в 2019 году республиканец из Нью-Йорка Крис Коллинз отправился в тюрьму за инсайдерскую торговлю (манипуляции с акциями на основе информации о влиянии на них законов, которые принимает сам обвиняемый – прим. ВЗГЛЯД). В том же году республиканец из Калифорнии Дункан Хантер угодил за решетку за растрату средств своего предвыборного фонда. Среди сексуальных скандалов можно отметить историю с отставкой демократа из Нью-Йорка Энтони Уинера, который обменивался фотографиями сексуального характера в интернете», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Университета Ратгерс Сергей Костяев. Да, техасских политиков не раз ловили на злоупотреблениях полномочиями (развлекательных поездках за государственный счет), однако это им обычно сходило с рук.

Память длинная

Возможно, сойдет и Крузу? Казалось бы, с политической точки зрения Крузу ничего не грозит. Сенаторы в США избираются на шестилетний срок, а «Летающий Тед» выиграл выборы в 2018 году. До 2024 года история с «Снегогеддоном» может забыться. Кроме того, с юридической и прагматической точек зрения его обвинять не в чем. «Конечно, Круз не является губернатором. Формально у него нет полномочий по управлению Техасом. Его провал кроется скорее в вопросах образа и политического лидерства», – поясняет политический аналитик CBS News Джамал Боуи.

Однако, во-первых, в США ничего никому не забывают. Можно вспомнить историю с ураганом Катрина – вялые действия администрации Буша-младшего по спасению людей и предотвращению ущерба потом регулярно припоминались тогдашнему президенту еще много лет. «Мы ожидали каких-то лидерских качеств и немножко солидарности от человека, чья кампания по переизбранию в значительной мере опиралась на его заявления о солидарности и защите техасцев, страдавших от урагана Харви», – пишут техасские журналисты.

А у Круза, напомним, масштабные электоральные планы.

Например, выдвигаться в том же 2024 году на роль президента и попытаться перехватить близкий ему по идеологии трампистский электорат (если, конечно, Дональд Трамп сам не пойдет на выборы). И ему обязательно припомнят поведение в холодные дни февраля 2021 года.

Ведь – и это во-вторых, – с политической точки зрения имидж зачастую имеет большее значение, чем реальные действия. «Мог он помочь или нет – неважно. В текстах политической рекламы в 2024 году будет звучать фраза: «пока вы и ваша семья замерзали, Круз сбежал в Мексику», – пишет республиканский политконсультант из Техаса Дерек Райан. Например, конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес (крайне левая демократша, которую ненавидит каждый правильный республиканец) обратилась к своим сторонникам и в течение нескольких часов собрала для Техаса 1 миллион долларов.

Конечно, у Круза есть универсальный способ оправдаться. Он может сказать, что снегопад на Техас наслала Россия. Ведь, как известно всякому настоящему русофобу, у Кремля есть климатическое оружие, и РФ ответственна за глобальное потепление. А билет на самолет его заставили купить русские агенты, отравившие сенатора очередной модификацией «Новичка». Да и холода в тропическом Техасе наступили такие, которые вполне можно назвать настоящей русской зимой. Так что ждем новых призывов к санкциям от очередного американского политического неудачника.