Хейтеры так не скажут – Личное мнение
19.02.2021, 22:18,
Разное
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Волнуюсь за Тину Канделаки: старушка, кажется, окончательно утратила связь с реальностью.
Фото: Соцсети
В Инстаграме Тины появилось странное видео.
Женщина с жалкими волосёнками и стикером на подошве взятых напрокат туфель зачем-то демонстрирует миру короткие, толстые ноги в застарелых рытвинах целлюлита.
https://t.me/lenamiro/8242
Видео своего позора Канделаки подписала так:
Хейтеры скажут: «Фотошоп!»
Да не скажут так хейтеры, не скажут. Узбагойся!
Во-первых, хейтеров у Тины нет: тётя уже давно никому не интересна.
Я вот пишу о ней исключительно по доброте душевной: косвенно помогаю в продаже патчей, которыми Тина всех затрахала и которые нахрен никому не впёрлись.
Во-вторых, никто и не сомневается, что дурацкое видео не подвергалось обработке.
Канделаки живёт в реальности, в которой у неё — хорошенькие ножки. Думает, хейтеры, которых, повторю, не существует в природе, ей завидуют.
Смешно.
С чего Канделаки, вообще, решила, что старые, короткие, толстые ноги — это сексуально?
Ноги Тины предназначены исключительно для ходьбы, но никак не для демонстрации. Они — средство передвижения из точки А в точку Б. Не более того.
Я, в принципе, не понимаю эту странную женщину: зачем она с таким экстерьером вещает про фигуру и спорт?
Фото: Соцсети
Ну, реально: жрёт же много!
Да если бы и не жрала: скелет табурета никакой фитнес не облагородит. Больше скажу: тренировки с железом, сушка и кроссфит сделают такое туловище только хуже.
В общем, очень странная женщина, очень.
Похожа на Маргариту Симоньян, но зачем-то раздевается на публику.
Фото: Соцсети
Кому что пытается доказать? Есть версии?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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