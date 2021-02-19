 

Хейтеры так не скажут – Личное мнение

19.02.2021, 22:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Волнуюсь за Тину Канделаки: старушка, кажется, окончательно утратила связь с реальностью.


Фото: Соцсети

В Инстаграме Тины появилось странное видео.


Женщина с жалкими волосёнками и стикером на подошве взятых напрокат туфель зачем-то демонстрирует миру короткие, толстые ноги в застарелых рытвинах целлюлита.

https://t.me/lenamiro/8242

Видео своего позора Канделаки подписала так:

Хейтеры скажут: «Фотошоп!»
 
Да не скажут так хейтеры, не скажут. Узбагойся!

Во-первых, хейтеров у Тины нет: тётя уже давно никому не интересна.

Я вот пишу о ней исключительно по доброте душевной: косвенно помогаю в продаже патчей, которыми Тина всех затрахала и которые нахрен никому не впёрлись.

Во-вторых, никто и не сомневается, что дурацкое видео не подвергалось обработке.  

Канделаки живёт в реальности, в которой у неё — хорошенькие ножки. Думает, хейтеры, которых, повторю, не существует в природе, ей завидуют.

Смешно.

С чего Канделаки, вообще, решила, что старые, короткие, толстые ноги — это сексуально?

Ноги Тины предназначены исключительно для ходьбы, но никак не для демонстрации. Они — средство передвижения из точки А в точку Б. Не более того.

  Я, в принципе, не понимаю эту странную женщину: зачем она с таким экстерьером вещает про фигуру и спорт?


 Фото: Соцсети

Ну, реально: жрёт же много!

Да если бы и не жрала: скелет табурета никакой фитнес не облагородит. Больше скажу: тренировки с железом, сушка и кроссфит сделают такое туловище только хуже.

В общем, очень странная женщина, очень.

  Похожа на Маргариту Симоньян, но зачем-то раздевается на публику.


Фото: Соцсети

  Кому что пытается доказать?   Есть версии?

  Я вас слушаю очень внимательно.

  

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии

24.06 / Суд в Москве арестовал на 30 суток участника прогулки к могиле неизвестного солдата

09.11 / Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными

28.09 / Мнение: США планируют закрыть посольство в Ираке

22.11 / YouTube, Facebook и Twitter поплатятся за цензуру против РФ

21.01 / Мнение: Сожжение флагов США в Денвере

20.01 / “Отпуск”: 6 причин посмотреть новый комедийный сериал c Араратом Кещаном, Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом

10.12 / Министр национального развития Венгрии призвала запретить в стране игрушки без половых признаков

21.12 / Мнение: Навальный!! чумовое видео. Тарантина отдыхает

29.09 / В Роспотребнадзоре назвали осенние ягоды для укрепления иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска