Хейтеры так не скажут – Личное мнение

19.02.2021, 22:18, Разное

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Волнуюсь за Тину Канделаки: старушка, кажется, окончательно утратила связь с реальностью.



Фото: Соцсети

В Инстаграме Тины появилось странное видео.



Женщина с жалкими волосёнками и стикером на подошве взятых напрокат туфель зачем-то демонстрирует миру короткие, толстые ноги в застарелых рытвинах целлюлита.

https://t.me/lenamiro/8242

Видео своего позора Канделаки подписала так:

Хейтеры скажут: «Фотошоп!»



Да не скажут так хейтеры, не скажут. Узбагойся!

Во-первых, хейтеров у Тины нет: тётя уже давно никому не интересна.

Я вот пишу о ней исключительно по доброте душевной: косвенно помогаю в продаже патчей, которыми Тина всех затрахала и которые нахрен никому не впёрлись.

Во-вторых, никто и не сомневается, что дурацкое видео не подвергалось обработке.

Канделаки живёт в реальности, в которой у неё — хорошенькие ножки. Думает, хейтеры, которых, повторю, не существует в природе, ей завидуют.

Смешно.

С чего Канделаки, вообще, решила, что старые, короткие, толстые ноги — это сексуально?

Ноги Тины предназначены исключительно для ходьбы, но никак не для демонстрации. Они — средство передвижения из точки А в точку Б. Не более того.

Я, в принципе, не понимаю эту странную женщину: зачем она с таким экстерьером вещает про фигуру и спорт?



Фото: Соцсети

Ну, реально: жрёт же много!

Да если бы и не жрала: скелет табурета никакой фитнес не облагородит. Больше скажу: тренировки с железом, сушка и кроссфит сделают такое туловище только хуже.

В общем, очень странная женщина, очень.

Похожа на Маргариту Симоньян, но зачем-то раздевается на публику.



Фото: Соцсети

Кому что пытается доказать? Есть версии?

Я вас слушаю очень внимательно.

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