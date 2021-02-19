 

В России могут ввести новый налог

19.02.2021, 22:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если документ одобрят, то все граждане, желающие легально заниматься добычей драгоценных материалов непромышленным способом, должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе. Речь идет о месторождениях с небольшими запасами ископаемых – до 30 килограммов. Это будет прописано в Налоговом кодексе РФ.

Законопроект Минфина является сопутствующим к инициативе, с которой ранее выступило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Выяснилось, что ведомство уже отправило на рассмотрение в правительство закон о старательской деятельности. Документ внесут в Государственную Думу в осеннюю сессию.

Сколько людей занимается добычей драгоценных материалов непромышленным способом в России, точно неизвестно, ведь многие из них не имеют лицензии на осуществление этой деятельности. Законопроект, подготовленный Минвостокразвития, позволит полностью легализовать работу старателей.

Как пишут “Известия”, некоторые депутаты считают, что государство не сможет проконтролировать деятельность старателей даже если соответствующий закон появится. Эксперты, в свою очередь, не видят смысла в введении нового налога. По их мнению, этот вид деятельности не принесет бюджету больших денег.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Мнение: Дурилки картонные – истоки дефицита коек

14.12 / Мнение: Запуск ракеты-носителя “Ангара”

23.10 / Постаревшее лицо Ольги Серябкиной обеспокоило фанатов

02.11 / Сноуден рассказал о желании получить гражданство России

31.01 / Настасья Самбурская поделилась, почему ей не везло с избранниками

08.01 / Заявление России о хаосе в Капитолии акцентирует внимание на некоторых совершенно правильных вещах

10.09 / На Кевина Спейси вновь подали в суд из-за сексуальных домогательств к несовершеннолетним

05.08 / Мнение: «Не делай революции», родственники чиновников в вузах и Фейсбук против Академии наук

08.02 / Почему бой “ЧВК Вагнера” под Дейр эз-Зором не дает покоя Украине

15.07 / Ученые разработали методику выделения нитей мысли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска