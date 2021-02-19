В России могут ввести новый налог

19.02.2021, 22:16, Разное

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Если документ одобрят, то все граждане, желающие легально заниматься добычей драгоценных материалов непромышленным способом, должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе. Речь идет о месторождениях с небольшими запасами ископаемых – до 30 килограммов. Это будет прописано в Налоговом кодексе РФ.

Законопроект Минфина является сопутствующим к инициативе, с которой ранее выступило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Выяснилось, что ведомство уже отправило на рассмотрение в правительство закон о старательской деятельности. Документ внесут в Государственную Думу в осеннюю сессию.

Сколько людей занимается добычей драгоценных материалов непромышленным способом в России, точно неизвестно, ведь многие из них не имеют лицензии на осуществление этой деятельности. Законопроект, подготовленный Минвостокразвития, позволит полностью легализовать работу старателей.

Как пишут “Известия”, некоторые депутаты считают, что государство не сможет проконтролировать деятельность старателей даже если соответствующий закон появится. Эксперты, в свою очередь, не видят смысла в введении нового налога. По их мнению, этот вид деятельности не принесет бюджету больших денег.