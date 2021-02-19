Мнение: США лишили Россию китайских смартфонов, трудности ввода 5G и фальсификат в онлайн-маркетах

19.02.2021, 21:52, Разное

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1. Многие россияне считают, что идущая уже несколько лет торговая война США и Китая нас либо вообще не касается, либо мы от неё только выигрываем (чем меньше Китай будет торговать с США, тем больше он будет торговать с нами). Увы, это не совсем так. По отдельным высокотехнологичным статьям США удалось насолить не только китайско-американскому, но и китайско-российскому товарообороту:

https://lenta.ru/news/2021/02/12/china/

Крупнейшие китайские производители смартфонов снизили поставки в Россию из-за проблем с властями США. Доля Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) на российском рынке может сократиться вдвое уже в этом году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков GS Group.

Поставки Huawei за прошлый год рухнули на 26 процентов, Xiaomi — на 20 процентов. Это произошло из-за дефицита комплектующих и трудностей с логистикой. Кроме того, выросла стоимость контейнерных перевозок, некоторые бренды решили не вывозить свои заказанные партии телефонов из Китая. Это создало дефицит на рынке в январе, а также предпосылки для роста цен, говорят эксперты.

Впрочем, у россиян, которые не желают переходить на активно навязываемую нам продукцию американского «Эппла», всё ещё остаётся опция в виде корейских смартфонов. Душить «Самсунг» американцы пока что позволить себе не могут.

2. МТС собирается построить коммерческую сеть 5G для горнодобывающей компании в Якутии:

https://www.cnews.ru/news/line/2020-11-23_mts_i_ericsson_postroyat_dlya_polimetalla

В более густонаселённых регионах с сетью 5G пока что есть некоторые проблемы. То частоты для неё накладываются на новые стандарты Wi-Fi, то они вступают в конфликт с иностранными частотами, то их забирают себе наши силовики:

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/02/07/856976-rossiiskii-5g

Игнорировать международные договоры мы, к сожалению, не можем: или, точнее, можем, но только тогда, когда на кону стоит что-то особенно важное. Остаётся утешаться тем, что американцы из-за своих галлонов с дюймами страдают из-за несовместимости с остальной планетой гораздо сильнее.

3. Большая интернет-розница, — Яндекс.Маркет, Вайлдберриз, Озон, тому подобные агрегаторы, — набирает силу и начинает перенимать опыт офлайновых торговых сетей. Читатели пишут, что от поставщиков требуют скидок, причём оскорбительно больших скидок, угрожая в противном случае отключить от критично важного канала продаж.

Как ни странно, по-прежнему неплохо себя чувствуют оптовики, хотя, казалось бы, производителям ничто не мешает поставлять свои товары напрямую на интернет-площадки. Единственно, очень остро стоит проблема подделок. Так как интернет-площадки заставляют поставщиков снижать цену, в большом выигрыше оказываются продавцы фальсификата.

Реально ли справиться с этой проблемой, я не знаю. Может, стоит создать торговую площадку, которая будет иметь штат экспертов, проверяющих подлинность товаров? Да нет, навряд ли взлетит. Большая часть покупателей наверняка будет требовать, чтобы ей продавали подлинный товар по цене фальшивого, ни рублём дороже.