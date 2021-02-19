 

Российский рынок люксовых автомобилей в январе упал на 70%

19.02.2021, 21:46, Разное
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Российский рынок люксовых автомобилей в начале 2021 года продолжил стремительное падение. Сообщается, что в январе снижение показателей составило 70%. Об этом рассказали эксперты из «АВТОСТАТа».
Тренд на падение рынка специалисты заметили еще минувшей осенью. В январе жители РФ купили только 20 новых люксовых автомобилей. Среди реализованных премиальных моделей преобладает марка Mercedes-Benz.

Известно, что 8 транспортных средств были зарегистрированы в Москве, 3 штуки – в столичном регионе, еще 3 экземпляра – в Санкт-Петербурге. В регионы отправились шесть машин люксового сегмента: 2 – на Кубань, по одной в Кемеровскую, Липецкую и Пензенскую область, а также Приморье.

Источник: www.autostat.ru



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