Ученые назвали неожиданный способ поддержки психического здоровья детей

19.02.2021, 21:46, Разное

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Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил нюансы воздействия времяпрепровождения на психическое здоровье детей. Выяснилось, что у определенной категории подростков использование видеоигр и Интернета способно снизить уровень депрессивных состояний.

В процессе научной работы ученые, представляющие Калифорнийский университет (США), Каролинский институт (Швеция) и Институт сердца и диабета имени Бейкера (Австралия), провели анализ данных 11 тысяч подростков, которые принимали участие в исследовании Millenium Cohort Study. В частности, объектом тестирования стали молодые люди, рожденные в Великобритании в 2000-2002 годах, выбранные репрезентативно. На первом этапе участники, которым на момент исследования исполнилось по 11 лет, заполнили опросник, охватывавший информацию о времени, проводимом подростками в соцсетях, в процессе использования видеоигр и прочих интернет-ресурсов. Спустя три года те же исследуемые информировали специалистов о своем состоянии в плане наличия депрессивных симптомов – плохого настроения, отсутствия удовольствия от какой-либо деятельности, плохой концентрации и т.п. Стоит отметить, что при анализе учитывался ряд сопутствующих факторов, способных оказывать влияние на психику детей, в виде социально-экономического статуса, уровня физической активности и предшествующим депрессиям эмоциональным проблемам.

В результате был выявлен факт, что мальчики, довольно часто отдававшие предпочтение видеоиграм, депрессивные симптомы имели в наличии на 24% меньше, чем у их визави, уделявших подобному хобби время менее одного раза в месяц. Впрочем, исследователи отметили, что подобная позитивная тенденция имела место лишь среди подростков мужского пола и низким уровнем физической активности и не встречалась среди девочек.

Тем не менее, эксперты заявили о том, что, вопреки расхожему мнению, видеоигры могут улучшать социальное взаимодействие у детей, позволяя им получать удовольствие. “Связь между временем, проведенным у экрана компьютера, и психическим здоровьем сложна, и нам все еще нужны дополнительные исследования, чтобы до конца понять её. Наша последняя работа указывает на некоторые преимущества от времени за компьютером и видеоигр. Однако мы все равно должны поощрять физическую активность молодых людей. Им необходимо прерывать длительные периоды сидения легкими физическими упражнениями”, – резюмировал один из авторов исследования Матс Халлгрен.

Источник: www.ridus.ru