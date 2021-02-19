Ученые раскрыли причину тяжелых осложнений от коронавируса у детей и взрослых

19.02.2021, 21:46, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм воздействия коронавируса на организмы пациентов разных возрастных групп – как детей, так и взрослых. Выяснилось, что тяжелое течение COVID-19 может предопределять повышенный уровень определенных типов антител в организме.

Как объяснили ученые, представляющие Массачусетский технологический институт (США), у пациентов детского возраста, получивших после COVID-19 осложнение в виде мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), еще до заболевания был выявлен повышенный показатель антител IgG. Примечательно, что в обычной ситуации эти антитела весьма способствуют контролю над инфекцией, однако в случае с MIS-C они осуществляют активацию иммунных клеток. При этом IgG вступают во взаимодействие с макрофагами, заставляя их функционировать слишком активно. А поскольку последние имеются в наличии во многих тканях и органах, указанный процесс развивает в них сопутствующие воспалительные процессы.

У взрослых же, в свою очередь, тяжелую форму COVID-19 провоцирует высокий уровень другого типа антител – IgA. Они взаимодействуют с иммунными клетками – нейтрофилами, выделяющими в результате реакции цитокины. Присутствие же антител IgA в особо больших количествах и вовсе может вызвать цитокиновый шторм.

Резюмируя результаты исследования, специалисты выразили надежду, что результаты научной работы создадут предпосылки для разработки новых методов лечения, способных предотвратить или изменить иммунный ответ, сохранив при этом эффективность его защитных функций, но снизив уровень вредных реакций. Материалы исследования были опубликованы в Nature Medicine.

Источник: lenta.ru