 

Компания «Мегафон» рассказала о гигабитных скоростях в международном 5G-роуминге

19.02.2021, 21:44, Новости дня
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Во время последних испытаний скорость передачи данных в роуминге 5G составила 1,1 Гбит/с, сообщили в российской компании «Мегафон». Тесты проводились на гаджетах, подключенных к данному мобильному оператору, однако находящиеся на территории Финляндии.

По словам экспертов, для тестирования скоростных режимов мобильного Интернета пятого поколения использовался смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Как пояснили специалисты, данный показатель скорости передачи данных примерно впятеро превышает так называемый комфортный минимальный уровень, при котором 5G работает нормально. В компании выразили надежду, что вскоре такая скорость станет привычной и для российского 5G, работающего внутри страны.



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