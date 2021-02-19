После обновлений ПО в смартфонах Google Pixel стали отказывать камеры

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19.02.2021, 21:44, Новости дня
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В смартфонах Google Pixel появилась проблема с использованием камеры, что многие связывают с последними обновлениями программного обеспечения. Впрочем, сам разработчик отрицает такую возможность. По мнению специалистов компании, виновны в этом сами мобильные устройства.

Тем временем аналитики отмечают значительное падение рейтинга приложения Google Camera. Еще недавно оно набирало 3,8 балла, но теперь – только 3,3.

Плохая работа отмечена во второй и третьей моделях Pixel. Как сообщают различные источники, не помогает ничего, даже сброс до заводских настроек. Загрузка приложения заканчивается черным экраном либо происходит вылет на рабочий стол. Все ждут решения проблемы. Однако его пока нет.



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