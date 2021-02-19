Мнение: Как начинаются гражданские войны

19.02.2021, 21:42, Разное

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Примечательная статья, которая очень наглядно показывает патологии мышления сторонником демократической партии США. При этом надо помнить, что значительная их часть действительно верят в то, что говорят.

Как начинаются гражданские войны

До недавнего времени гражданская война в Соединенных Штатах казалась почти невозможной – для большинства граждан это было что-то из прошлого, а не из будущего.

Но мятеж в Капитолии 6 января и рост насильственного внутреннего экстремизма вызвали к жизни тревогу о возможности сползания в новую внутреннюю войну. Это может показаться надуманным, но буквально сотни внутренних конфликтов произошли по всему миру – от Афганистана до Зимбабве. И что еще более удручающе, во многих отношениях Гражданская война в США так и не закончилась и, возможно, действительно набирает обороты.

Даже когда президент США Джо Байден твердо контролирует ситуацию, недавние события делают риск более широкого политического насилия до боли очевидным.

Гражданские войны уникальны по своим причинам, способам перехода от столкновения интересов к насилию и способам их деэскалации, но все гражданские войны имеют по крайней мере три общих черты. Во-первых, большинство гражданских войн следует за некоторым предшествующим конфликтом (часто предыдущей гражданской войной или, точнее, сильно искаженными и политизированными воспоминаниями о прошедшей гражданской войне). Новые воюющие стороны и проблемы не обязательно должны быть точно такими же, как старые. Чаще всего харизматический лидер выдает “на гора” сагу о былой славе или унижении, которая соответствует его идеологии, политическим амбициям или даже проистекает из простого исторического невежества.

Во-вторых, национальная идентичность раскалывается по некоей критической оси, такой как раса, вера или класс. Во всех странах есть линии разломов и трещины, но некоторые расхождения глубже, чем другие. Даже изначально незначительные разногласия могут использоваться внутренними или иностранными субъектами, стремящимися к перераспределению богатства или власти. Например, Советский Союз (а теперь и Россия) успешно направил серьезные ресурсы на дестабилизацию Соединенных Штатов и союзных им демократий путем усиления существующих расколов.

Несмотря на необходимость, этих первых двух характеристик – предшествующей войны и углубляющегося раскола – недостаточно, чтобы разжечь гражданскую войну. Для этого вам нужен третий элемент: переход от трайбализма к сектантству. Инфицированные трайбализмом люди начинают серьезно сомневаться в том, что другие группы в их стране серьезно относятся к интересам более широкого сообщества. Однако в сектантской среде экономические, социальные и политические элиты и те, кого они представляют, приходят к убеждению, что любой, кто не согласен с ними, является злом и активно работает над разрушением сообщества. Враги государства приходят к мысли изгнать лояльную оппозицию, а те, кто принадлежит другому племени, считаются наиболее нелояльными. Это похоже на то, как некоторые религии относятся к отступникам и неверным. Во многих случаях вероотступники, бывшие приверженцы веры, чаще становятся жертвами, чем неверные, то есть те, кто никогда не принадлежал этой вере. Трудно не увидеть отголоски этой динамики в ситуации, когда одни республиканцы осуждают других республиканцев за их лояльность (или ее отсутствие) бывшему президенту США Дональду Трампу.

Действительно, Соединенные Штаты сейчас демонстрируют все три основных элемента, которые могут привести к гражданскому противостоянию. Если бы кто-то описал их – расколотые элиты с конкурирующими нарративами, глубоко укоренившиеся различия в идентичности и политически поляризованные граждане – не называя Соединенные Штаты по имени, большинство исследователей гражданской войны сказали бы: «Эй, эта страна стоит на грани гражданской войны" Как же мы оказались в такой ситуации?

Вся история долгого погружения Соединенных Штатов в гражданскую войну слишком длинна, чтобы рассказывать здесь, но можно выделить несколько основных причин. Во-первых, после провала экономической политики бывшего президента Рональда Рейгана и окончания холодной войны (которое подорвало призыв Республиканской партии к укреплению национальной обороны), республиканцы должны были сделать выбор. Они могли либо конкурировать с хорошими идеями, либо прибегать к акцентированию приоритета уважения к власти над критическим мышлением, ограничивая избирательное право избирателей и облегчая превращение богатства в голоса.

Республиканская партия пошла по более легкому пути. На протяжении более двух десятилетий это была партия меньшинства на национальном уровне и во многих так называемых красных штатах, но ее представительство в Конгрессе и Белом доме оставалось на уровне около 50 процентов. И как только вы начнете сокращать путь к победе, вы действительно не сможете остановиться. Республиканская партия знает, что может потерять все в честной борьбе (один человек, один голос), поэтому она построила мощную инфраструктуру, чтобы изменить “игровое поле” на всех уровнях – местном, штата и федеральном.

Что еще хуже, в качестве спикера палаты с 1995 по 1999 год Ньют Гингрич изобрел блестящую и разрушающую демократию стратегию, позволяющую его партии и дальше преодолевать недостаточность своего веса среди электората: – стратегию “просто скажи «нет»”. В то время как Рейган считал того, кто соглашался с ним в 80% случаев, другом (а не предателем), стратегия Гингрича запрещала компромиссы, которые необходимы для любой работающей демократии. Либо Гингрич получал все, что хотел, либо отказывался играть. Бывший лидер сенатского большинства сенатор Митч МакКоннелл очень хорошо усвоил “правила игры” Гингрича.

Со временем трайбализм, который естественным образом разделил две партии, начал перерастать в сектантство. Тупик в федеральном правительстве стал еще одним аргументом в пользу передачи власти более консервативным штатам. Это также убедило многих граждан США, что выход из тупика – это сильный авторитарный лидер. Демократы тоже оказались втянутыми в этот порочный процесс, не имея возможности маневрировать и идти на компромисс для продвижения вперед. Когда законодательная власть заблокирована, указы президента стали основой выработки политики. За время своего пребывания в должности Трамп всего за четыре года отдал 220 приказов ; бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон за восемь лет пребывания у власти издали соответственно 276, 291, 254.

Ни эскалация сектантства, ни рост авторитарных национальных руководителей были бы невозможны без серьезно искореженного информационного пространства. В 1990-е годы также наблюдался рост кабельных новостных сетей и продолжающийся переход от “широкого” вещания к “узкому” вещанию. В старом мире профессиональная журналистика поддерживала общую концепцию реальности. В новом разрозненном мире существует множество конкурирующих версий реальности («альтернативных фактов»), а журналисты и журналистика – ключевые столпы функционального демократического процесса – несправедливо рассматриваются как склонные к той или иной стороне. Fox News Руперта Мердока была пионером в использовании журналистского фасада для поддержки определенной политической повестки дня, что помогло расширить власть консервативных меньшинств.

Однако узконаправленное вещание и Fox News – это еще не конец; они только начало. Информационное пространство подверглось дальнейшей угрозе со стороны могущественных иностранных противников и вездесущих технологических компаний. Учтите, что во время холодной войны самым большим успехом российского КГБ в дезинформации было убедить как союзников, так и противников США, что вирус СПИДа были изготовлен в Соединенных Штатах для убийства чернокожих и представителей ЛГБТК +. (Позже советский лидер Михаил Горбачев признал это и извинился за это). Потребовалось шесть лет чтобы эта ложь принесла свои разрушительные плоды. Но после окончания холодной войны “активные мероприятия” помогли сделать возможным анти-НАТОвское выступление президента США, выход Великобритании из Европейского союза, «pizzagate» и QAnon. Но скорость и успех российских кампаний по дезинформации были бы невозможны без Интернета и, в частности, Google и Facebook.

Итак, Соединенные Штаты находятся на грани гражданской войны? Поврежденное и недемократическое информационное пространство имеет решающее значение, поскольку элиты борются за эфирное время и медиа-пространство, чтобы еще больше разделить электорат в надежде сохранить “избирательную” власть над соперниками. Во всех сферах вещания, знания все больше оторваны от реальности или истории.

В таком конфликте нет победителей. Достаточно вспомнить трагическую историю бывшей Югославии, которая началась в конце 1980-х годов, и закончилась крупномасштабным политическим насилием в 1990-х годах. Настоящий способ «сделать Америку снова великой» – это очистить информационное пространство и сделать его общим (возврат от “узкого” вещания к “широкому”). Как только все и каждый смогут снова прийти к общему мнению на основе фактов, политические разногласия уже больше не будут разрушать Соединенные Штаты, но сделают американскую демократию сильнее. Но если сектантство будет продолжаться, неизбежно еще большее насилие.



Моника Даффи Тофт – профессор международной политики и директор Центра стратегических исследований школы Флетчера при университете Тафтса. Она является научным сотрудником Института ответственного управления государством Куинси и Института исследования проблем мира в Осло.

https://foreignpolicy.com/2021/02/18/how-civil-wars-start/ – оригинал на английском

http://perevodika.ru/articles/1210734.html – цинк

Рассматривая трайбализм и сектанство республиканской партии, автор подчеркнуто игнорирует аналогичные процессы в демократической партии, концентрируясь на трансляции основных нарративов про плохого Трампа, республиканцев, Fox-News, КГБ, Россию и т.п. По сути, человек зараженный трайбализмом и имеющий явно сектантсткий взгляд на мир, осуждает за это других. Но есть простой рецепт – надо очистить информционное поле (читай, изгнав из него альтернативные точки зрения и восстановив монополию на истину "демократических СМИ", которую разрушил Трамп) и сразу все наладится – и Трамп не будет внушать дурные мысли и "российское КГБ" не сможет проводить "активные мероприятия". В целом, автор своей статьей доказывает, что сектанство действительно будет продолжаться и это США конечно еще аукнется в недалекой перспективе.

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