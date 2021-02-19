 

Минюст Украины не получал данных о нарушениях со стороны Партии Шария, которые позволили бы запретить ее деятельность

19.02.2021, 21:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство юстиции не получало от правоохранительных органов сообщений о нарушениях законодательства Украины Партией Шария, которые могли бы стать основанием для обращения в суд с инициативой о запрете деятельности партии. Об этом говорится в ответе министерства на запрос “Укринформа”, опубликованном 19 февраля.

“Выявление нарушений Конституции и законов Украины в деятельности политических партий осуществляется соответствующими правоохранительными органами. По состоянию на дату предоставления ответа в Министерство юстиции Украины сообщений о нарушениях действующего законодательства партией от правоохранительных органов не поступало. В случае поступления от правоохранительных органов доказательных материалов выявления признаков нарушения партией требований статей 36 и 37 Конституции Украины, статьи 5 закона, что является основанием для применения соответствующих санкций, Министерство юстиции Украины обратится в суд в порядке, установленном действующим законодательством”, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что деятельность политической партии может быть запрещена только по решению суда.

16 февраля СБУ объявила пропагандисту Анатолию Шарию подозрение в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля, если он не явится – его могут объявить в розыск. Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой” и заявил, что подозрение и вызов на допрос не получал.

В комментарии “Украинской правде” в тот же день пресс-служба СБУ рассказала, что сообщение о подозрении и повестка о вызове были высланы блогеру не только на физический адрес, но и на электронные ящики, страницы в социальных сетях и мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон. В спецслужбе отметили, что судя по постам Шария в соцсетях, где он читает текст подозрения, “подозрение дошло до адресата”.

Глава гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская отметила, что журналистов и общественность теперь интересует, будет ли запрещена Партия Шария. По ее словам, Минюст может инициировать запрет политической партии, но автоматически этого не произойдет, тем более, что формально партия зарегистрирована на другое лицо – Виктора Шария. 

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования. В том же году получил политическое убежище в Литве. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Путин сообщил о создании нового состава системы управления ядерными силами

17.12 / В подмосковных пещерах Сьяны пропали восемь детей

18.08 / В мире: Лукашенко сделал оппозиции предложение

05.02 / Аваков: Что мешало раньше ввести санкции против “каналов Медведчука”? У Порошенко не хватило политической воли

26.10 / Полиция открыла шесть уголовных производств по фактам нарушений на довыборах в Раду в округе №208

28.01 / Большинство республиканцев в Сенате не готовы поддержать импичмент Трампу – СМИ

10.12 / В США начали расследование против сына Байдена

12.02 / Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео

08.01 / Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?

24.11 / Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании титул барона Сибирского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска