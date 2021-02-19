Импорт товаров из России сократился на 35% – торгпред Украины Качка

19.02.2021, 21:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Импорт товаров из России в Украину в 2020 году сократился на 35%, а из стран Содружества независимых государств (СНД) – на 29%. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

“Это главная новость экономической геополитики”, – написал Качка.

По его словам, СНГ занимает в структуре импорта Украины 15,6%, а РФ – 8,4%. В экспорте с Украины доля СНГ составляет 12,1%, а России – 5,5%.

Экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был на уровне 99,9%. Импорт в прошлом году сократился на 6,2%, добавил Качка.

Доминирующим торговым партнером Украины является Европейский союз.

“На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение как импорта (на 6,2%) так и экспорта (на 11,3%)”, – сказал торговый представитель Украины.

Качка отметил рост экспорта из Украины в Китай (на 98%), его доля в структуре украинской торговли составляет 14,9% оборота (14,5% экспорта и 15,4% импорта).

Доля США не изменилась – 3,8% оборота, а Турции – “немножко выросла” и составила 4,7%.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/2899416653717722

В 2020 году торговый дефицит Украины уменьшился более чем вдвое и составил $4,9 млрд, сообщал 1 января Качка. В частности, в декабре экспорт вырос на $760 млн по сравнению с декабрем 2019 года.

По данным Госстата, в прошлом году экспорт товаров составил $49,2 млрд, или 98,3% по сравнению с 2019 годом, импорт – $54,09 млрд, или 89,0%. Украина вела торговлю с 234 странами мира.

С 1 января вступило в силу соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией.

29 декабря 2020 года министр экономического развития Игорь Петрашко сообщал, что правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами – Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

—