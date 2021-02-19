 

Лавров раскрыл причины отказа ЕС от безвизового режима с Россией

19.02.2021, 21:26, Новости дня
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Евросоюз не стал подписывать с Россией соглашение о безвизовом режиме, подготовленное еще в 2013 году, чтобы мы не опередили Грузию, Украину и Молдавию, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РБК».

 «Соглашение по безвизовому режиму было готово еще в 2013 году. Мы выполнили все условия ЕС: договорились, что безвизовый режим будет только для пользующихся биометрическими паспортами, что те, кто нарушит правила въезда в ЕС или пребывания там в течение какого-то безвизового периода, будут подлежать реадмиссии. Подписали соответствующее соглашение. Было сделано все, о чем они просили и что нас устраивало», – передает слова Лаврова ТАСС.

«Причину выяснили очень скоро, они особо не скрывали. Было решено в этом брюссельском коллективе, что политически некорректно давать безвизовый режим РФ до того, как его получит Грузия, Украина и Молдавия», – отметил глава МИД.

Лавров отметил, что таким образом Россию пытались поставить в зависимость от других стран, причем инициаторами были страны Прибалтики. «Это тоже к разговору о том, что это за отношения. Это отношения людей, решивших, что они – Европа, а это совсем не так», подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что РФ не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения РФ и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у РФ интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.



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