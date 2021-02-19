Украинская оппозиция назвала санкции против Медведчука репрессиями

19.02.2021, 21:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) сочла решение СНБО страны о санкциях против лидера партии Виктора Медведчука спланированным актом политических репрессий.

«Оппозиционная платформа – за жизнь» оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима [президента Украины Владимира] Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны», – цитирует заявление ОПЗЖ РИА «Новости».

В партии также полагают, что законных оснований для этой «внесудебной расправы» не существует. В сообщении отмечается, что партия всеми законными методами намерена защищать украинскую демократию, конституцию и бороться за права однопартийцев.

«Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», – подчеркнули в ОПЗЖ.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц.

Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.