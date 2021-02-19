 

При пожаре в мини-гостинице в Абхазии погибли два ребенка

19.02.2021, 21:26, Новости дня
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Два ребенка 2018 и 2020 годов рождения погибли во время пожара в гостевом доме в Абхазии, информирует пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Пожар произошел в городе Гудаута  в гостевом доме, где проживали семьи с детьми. К приезду спасателей пламя охватило несколько этажей строения, спасти людей не удалось. «При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения», – передает РИА «Новости» сообщение регионального ведомства.

Ранее несколько человек, в том числе дети, погибли при пожаре в Кирове. Позднее в МЧС уточнили, что на месте происшествия обнаружены тела четырех детей и женщины.



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