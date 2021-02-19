 

В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд

19.02.2021, 21:22, Разное
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Около девяти часов утра неподалеку от городской поликлиники №5 на проспекте Ленина в Кемерово автомобиль KIA столкнулся с внедорожником Skoda, передает сайт VSE42.RU. Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен другими водителями.

Позже выяснилось, что это далеко не первая авария, которую устроил любитель поездок в нетрезвом виде. Куролесил он на протяжении получаса. Так, первое сообщение о ДТП с участие автомобиля KIA поступило в экстренные службы в 8:30. Произошло оно на бульваре Строителей.

Дожидаться полиции мужчина не стал и рванул дальше, чтобы возле дома №120 на проспекте Ленина врезаться в Mazda. Но и на этом он решил не останавливаться, помчавшись дальше и встретившись уже с Skoda.

От прохождения медицинского освидетельствования виновник трех ДТП отказался. По мнению очевидцев мужчина был пьян.



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