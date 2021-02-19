Личное: “Все места заняты женщинами”

19.02.2021, 21:10, Разное

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Женщины, которые пишут, что мужчины забрали у них права, обычные дуры.

Но мужчины, которые обвиняют женщин, что те им прав не дают, не обычные дураки, а дураки в квадрате.

Никто вам прав давать не должен. На своей собственной территории вы хозяева, на общей территории ваши права зависят от вашей значимости для других, то есть от стремления людей с вами сотрудничать. Нет у них стремления сотрудничать с вами, нет и ваших прав. И если женщины кое-как еще могут себе позволить опираться на мужское плечо и обращать к мужчинам свои просьбы, вы со своим стремлением опираться на женщин и что-то требовать у них, выглядите совсем плохо.

Вот этот автор пишет мне, наверное, двадцатое письмо. Очень давно уже пишет, несколько лет. Последовательно описывает, какая стерва бывшая жена и какие она ему чинит препятствия в жизни. У них пятеро детей, они их поделили. Автор в каждом письме жалуется, что жена настраивает младших детей против него, что распускает про него дурные слухи.

Так бывает. Но обычно такое происходит с обеих сторон. И по отчаянным жалобам автора на жену всегда было видно, что он сам достает ее. Вместо того, чтобы наладить отношения с женой или хотя бы не усугублять, он только жалуется и растит к ней ненависть, в себе и в сыновьях.

Это приводило к тому, что не только с женой отношения становились хуже, но и с другими женщинами не удавалось завести приятное знакомство. Сколько автор ни пытался, ничего не получалось, все это он подробно описывал мне в прошлых письмах.

В новом письме – еще один итог его внешнего локуса и постоянного решета с нытьем о плохой жене. Три сына, которые остались с ним, плохо относятся не только к матери, но и к женщинам в целом.

sidorov_ivan

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу разобрать мою ситуацию в рубрике.

Мне иногда самому страшно что я делаю. Мне порой кажется, что я прививаю ненависть к русским женщинам своим сыновьям. И от этого мне иногда горько.

(Чтобы не прививать ненависть, надо самому избавиться от своей Попрошайки обиженной, от своих маленьких заплаканных глазенок, что вас обидели женщины)

Дети выросли в Сербии. Одна из основных заповедей в тех местах “Расчищенные долги – к долгой любви” (чист рачун – дуга льубав) и я и окружающие люди держали такой принцип за норму. Три года назад мы приехали в Россию и столкнулись с блядство и скотством окружающих женщин. Постоянная слежка, сплетни, желание хапнуть, унижение мужчин, бестолковость и пьянство …

(Автор пишет Эволюции, которая и женщина, и русская. Описывает ей, как дурны русские женщины. Автор делает вид, что пишет об унижении других мужчин, но многих мужчин женщины очень любят, и русские тоже, а с некоторых и вовсе глаз не сводят. В Сербии у автора была полная семья, работа получше наверное, поэтому там женщины его обижали меньше. А здесь он как г в проруби)

Мы живём отдельно, стараемся ни с кем из женщин не общаться. Это конечно, тяжело, поскольку все места в школе, в магазинах, в управлении заняты в основном женщинами. Мужиков, практически, не видно. Они или как водители возят своих жён по магазинам, или пьют. Бывает, работают.

(Есть места в России, где пьющих мужчин больше, это связано с культурно-экономическими особенностями местности. Но непьющим и работящим мужчинам в таких местах это дает большую фору. Все красивые женщины – им на выбор. Однако автор горюет, что женщин слишком много. Маячат перед глазами, а на автора плюют)

Старший сын работал летом на строительстве церкви. Там с ним работали алкоголик за отдачу алиментов. Зимой сгорел вместе с домом. Сын говорит “отмучился”.

(Алкоголикам жить действительно не сладко, каждый день переживают маленькую смерть. Но автор намекает, что мучился он от алиментов, а не от пьянства. Надеюсь, что он хотя бы не спалил своих детей или жену в том доме)

Средний пишет программы приличного уровня и приносит в нашу семью основные деньги. Но ему противно, что он вынужден здесь скрывать свои таланты. Его уже ставили на учёт в полицию за то, что он умеет вязать и служба опеки забирала насильно из школы и водили к психиатру за наличие собственного мнения.

(Автор растит сыновьям короны Сокровища, старается воспитать из них маргиналов и отщепенцев, настраивает их против законов)

Поэтому иногда, когда я осекаюсь и говорю, что в России есть достойные женщины – они не верят. Они же их никогда не видели. И мне тяжело убеждать их. Уже выросли из сказок.

(Достойные женщины – те, которые приголубили бы автора, несмотря на его ужасный характер. В такие сказки и я не верю)

В конце января служба опеки писала в прокуратуру жалобу что старший сын носил на рыбалку шприц и нас мучили допросами по наркотикам (он опубликовал на своей стене в ВК фотографию шприца в котором носит раствор приманки для рыб). Сегодня готовят очередную жалобу в прокуратуру что дети записывают подкасты и “тем самым обходят защиты государства от распространения фейков и нецензурной брани в социальных сетях”. Местных женщин страшно бесят голосовые сообщения – они не могут сделать скриншоты чтобы подшивать к делу.

(Автор со всеми воюет и скандалит. Сыновья пока юные и влиять на них не сложно. Но в результате такого влияния парни рискуют оказаться в тюрьме)

Дети прилагают дикие усилия чтобы вырваться из России. Сегодня утром обсуждали что население России уменьшилось за год на полмиллиона людей, и старший сын выдал: “что-то медленно русские бабы дохнут”.

А возраст у них 17, 15 и 13. Самое время общаться с девочками. Но они ни с кем не встречаются и не дружат. Я очень опасаюсь, что они так и не смогут здесь найти пару. Меня, как отца, как основателя ветки рода очень заботит его продолжение. И я не представляю как.

(Основатель ветки рода поддерживает экстремистские настроения в сыновьях. Думает, что где-то вне России есть место, где женщины будут им сопли вытирать. И власти им разрешат не соблюдать законы)

Для информации. Мать существует. Два года назад был суд по разводу, и опека потребовала от суда разделить пятерых детей – троих оставить мне, потому что “они уже испорченные”, а двоих младших (семь и пять лет) оставить матери на “правильное воспитание”. С братом и сестрой им видится не дают.

Спасибо. С уважением, Иван.

(Автор думает, что это звучит правдоподобно, когда опека изрекает про испорченность одних детей и правильное воспитание других. И он не стесняется ставить кавычки, типа это дословная цитата. Выбирайтесь из своей ментальной выгребной ямы, Иван, прекращайте отравлять мозги мальчишкам. Вы несете ответственность за них)