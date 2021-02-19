Зима позади: как сложилась карьера звезд сериала “Игра престолов”

19.02.2021, 21:02, Разное

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Питер Динклэйдж – Тирион Ланнистер

Невероятно обаятельный, рассудительный и харизматичный Тирион Ланнистер был чуть ли не единственным положительным обитателем Дома Ланнистеров. Игра Питера не осталась незамеченной – в 2012 году актер получил “Золотой глобус”. И с этого момента его карьера пошла в гору. Динклэйдж стал получать роли в значимых проектах: сначала он оказался в кинокомиксе “Люди Икс: Дни минувшего будущего”, где ему досталась роль доктора Боливара Траска – ученого, создавшего ультимативное оружие для уничтожения мутантов. Его гигантские роботы “Стражи” стали одними из самых сильных соперников героев.

Следом Динклэйдж оказывается в картине известного режиссера Криса Коламбуса (“Один дома”, “Гарри Поттер и философский камень”) под названием “Пиксели”, где снялся с известными комиками в лице Адама Сэндлера и Кевина Джеймса. Динклэйдж сыграл заключенного и мастера аркадных видеоигр Эдди, которого позвали спасать мир от очень нетипичного инопланетного вторжения под видом видеоигр.

Дальше – больше. Динклэйдж включен в актерский состав оскароносного шедевра британского драматурга Мартина МакДоны “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”, где сыграл добродушного Джеймса, который пытался закрутить роман с главной героиней, наделавшей в городе много шума из-за халатного расследования убийства своей дочери. А вишенкой на торте можно назвать попадание в киновселенную Marvel. Питер сыграл гигантского (!) космического кузнеца Эйтри в фильме “Мстители: Война Бесконечности”. Этот огромный гном сделал Тору отличное оружие.

Самый свежий фильм Питера – “Аферистка”. В нем он предстает в образе сурового русского бандита, который не бросает слов на ветер. Но ему переходит дорогу достойный соперник, чье коварство разжигает в нем непреодолимое желание вступить в схватку.

Питер Динклэйдж в фильме “Аферистка”

Лина Хиди – Серсея Ланнистер

Коварная Серсея Ланнистер – один из самых ненавидимых зрителями персонажей сериала. Эта безжалостная лживая героиня старалась подмять под себя все. Она не щадила врагов, а друзей и подавно. Ведь все они для нее – лишь инструмент для достижения собственных целей.

В дальшейшей кинокарьере Лины Хиди есть немало любопытных работ. Многим запомнилась антагонистка Ма-ма из фильма “Судья Дредд 3D”. Лина предстала в ярком образе жестокой оторвы, чье лицо рассекает внушительный шрам. Ма-ма обрушивает свой гнев на представителей правопорядка, не боясь утопить весь жилой комплекс в крови.

Яркая роль у Лины и в экранизации романа “Гордость и предубеждение и зомби”, представляющего из себя очень вольную интерпретацию культового произведения Джейн Остин. Ее Леди Кэтрин де Бёр с повязкой на глазу крайне сурова в своих методах решения насущных проблем. Лина часто участвует в анимационных проектах, даря свой голос тому или иному персонажу. Среди ее проектов “Охотники на троллей” и “Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления”.

В этом году ждем выхода на экраны боевика “Пороховой коктейль”, где Лина исполнила роль опытной наемной убийцы, которая должна защитить дочь в исполнении Карен Гиллан от полчища головорезов. Есть все шансы, что это будет новая франшиза в духе “Джона Уика”.

Лина Хиди в фильме “Пороховой коктейль”

Эмилия Кларк – Дейенерис Таргариен

Самая могущественная героиня “Игры престолов” Дейенерис Таргариен стала не только светлой надеждой на мир во вселенной сериала, но и его главным разочарованием в глазах фанатов. Тем не менее, “Игра престолов” открыла новые возможности для кинокарьеры Эмилии.

Главные роли в мелодрамах “До встречи с тобой” и “Рождество на двоих” дополнили действительно крупные проекты в известных франшизах. Эмилия исполнила роль культовой экшн-героини Сары Коннор в фильме “Терминатор: Генезис”, показав, что она смотрится уверенно не только на спине огнедышащего дракона, но и с огнестрельным оружием в руках.

Эмилия Кларк в фильме “Рождество на двоих”

Вторая крупная роль ей досталась в новом фильме из вселенной “Звездных войн” – “Хан Соло. Звездные войны. Истории”. В самом начале пути ее Кира была связана романтическими отношениями с еще неопытным Ханом Соло, но после долгой разлуки ее жизнь изменилась. Она стала участницей криминальной группировки “Багровый рассвет”, посотрудничала со своим бывшим и напакостила своему начальнику. В общем, этакая хитрая и целеустремленная женщина, которая всегда найдет выход из ситуации.

Сейчас Эмилия принимает участие в озвучке одного из персонажей анимационной экранизации Терри Пратчетта “Изумительный Морис”.

Эмилия Кларк в фильме “Хан Соло. Звездные войны. Истории”

Мэйси Уильямс – Арья Старк

У исполнительницы роли боевой Арьи Старк в плане карьеры все совсем не радужно. А причиной всему застрявший в производстве блокбастер, который должен был поднять акции актрисы. Речь о многострадальном фильме “Новые мутанты”, который утопал в переносах, а когда вышел, то уже лишился значительного зрительского интереса. В нем Мэйси сыграла Рейн – мутанта, который может обращаться в Волчицу. Ей достался очень непростой персонаж, чья жизнь была испорчена религией, осуждающей ее сущность и увлечения.

Еще одной значимой работой Мэйси является озвучка главной героини в анимационном фильме “Дикие предки”, созданном четырехкратным лауреатом премии “Оскар” Ником Парком. Она подарила свой голос персонажу по имени Гуна, которая обучает футболу представителей каменного века. Они решают обыграть в этой игре мастеров из Бронзового века. Противостояние эпох, пластилиновая анимация и много юмора.

Других значимых работ пока в карьере Мэйси нет, но мы надеемся, что это лишь временное затишье.

Эдди Редмэйн, Мэйси Уильямс и режиссер Ник Парк с персонажами анимационного фильма “Дикие предки”

Кит Харингтон – Джон Сноу

Исполнитель Джона Сноу оказался самым редко снимающимся актером сериала. Возможно, роль самого важного героя “Игры престолов” отняла у него столько сил и времени, что ему просто нужно было отдохнуть. А может, и то, что провалы следующих фильмов с его участием лишили актера вала предложений.

Продолжение экранизации видеоигры “Сайлент Хилл” было негативно встречено зрителями, а актерская игра Харингтона подверглась критике. Высокобюджетное фэнтези “Седьмой сын” Сергея Бодрова также было встречено прохладно, как, впрочем, и исторический блокбастер Пола У. С. Андерсона “Помпеи”.

Вынужденная пауза в масштабном кино дала Киту возможность обратить свой взор в сторону авторского кинематографа. Так, он появился в необычном триллере “Преисподняя”, где сыграл одного из немногих хороших людей, встретившихся на пути убегающей от кровожадного злодея главной героини.

Еще одним любопытным проектом стала драма “Смерть и жизнь Джона Ф. Донована” от режиссера Ксавье Долана, где Кит сыграл актера, который, замкнувшись от одиночества, начинает переписку с 11-летним мальчиком. И она становится важным поворотным моментом для обоих героев.

Кит Харингтон в фильме “Смерть и жизнь Джона Ф. Донована”

И сейчас судьба дает Киту новый шанс. Актера пригласили на роль Черного рыцаря в фильм “Вечные”, который станет локомотивом новой фазы в жизни Киновселенной Marvel.

Гвендолин Кристи – Бриенна Тарт

Доблестный воин и яркая личность Бриенна Тарт не могла оставить равнодушными к своей судьбе поклонников “Игры престолов”. Вне сериала актриса тоже не теряла времени зря. Она сыграла небольшие, но запоминающиеся роли сильных женщин в фильмах “Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II”, “Звёздные войны: Пробуждение силы” и “Звёздные войны: Последние джедаи”. Зависнуть в одном амплуа – это не самое лучшее для карьеры, так что Гвендолин решает разнообразить портфолио, приняв участие в картине Армандо Ианнуччи “История Дэвида Копперфилда”. В этой красочной и остроумной картине ей досталась роль Джейн Мэрдстон. Именно здесь Гвендолин удалось блеснуть комедийным талантом. Жаль, что роль небольшая.

Но лучшее для Гвендолин еще впереди. Актрису утвердили на роль Люцифера в будущей экранизации популярного комикса Нила Геймана “Песочный человек”. Столь важный персонаж во вселенной Marvel будет сыгран очень нестандартной актрисой. И нет никаких сомнений, что это будет незабываемо.

Гвендолин Кристи в фильме “История Дэвида Копперфилда”