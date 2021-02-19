“Всех жду сегодня”: Яна Кошкина в откровенном наряде обратилась к подписчикам

19.02.2021, 20:52, Разное

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Популярная актриса Яна Кошкина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой анонсировала для зрителей интересное мероприятие с собственным участием. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке красотка позирует на фоне комнаты, в интерьере которой преобладают светлые тона. При этом сама Яна Кошкина облачена лишь в черное нижнее белье, накинутую поверх него рыжую короткую шубу и светлые туфли на шпильках. Артистка стоит вполоборота к зрителю, опершись на элемент отделки и устремив свой томный взгляд в свою согнутую в колене стройную ножку. “Хочу много лайков под этим фото. Всех жду сегодня на концерте “Однажды в России”! Спою для Вас!” – такой презентационной тирадой сопроводила фото телезвезда.

Стоит отметить, что часть фолловеров всерьез обеспокоилась будущим состоянием здоровья полуобнаженной красавицы, призвав её вспомнить о пока не окончившемся зимнем сезоне и необходимости одеваться менее открыто. Один из посетителей страницы посетовал на наличие некоторого беспорядка в комнате Яны Кошкиной. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразило огромный восторг восхитительным телом любимицы, наградив её массой комплиментов и похвальных эпитетов. За треть суток публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.