Певец Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

19.02.2021, 20:52, Разное

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Популярный российский певец Сергей Лазарев показал поклонникам обручальное кольцо. Поскольку на него сразу же обратили внимание журналисты, артист решил объяснить происхождения данного ювелирного украшения.

Несколько месяцев Сергей Лазарев носил на пальце таинственный аксессуар. Подписчики называют артиста самым настоящим конспиратором, поскольку ему продолжительное время удавалось скрывать от публики своих двух детей. Факт ношения ювелирного украшения только подогрел интерес к личной жизни знаменитости.

Сергей Лазарев рассказал, что он стал носить обручальное кольцо после съемок клипа на песню «Снег в океане». Сюжет ролика предполагает, что в центре событий оказывается супружеская пара. Чтобы вернуть чувства, которые со временем остыли, муж и жена отправляются в горы к знаковому для обоих месту.

В клипе Лазарева снялась актриса Екатерина Барк. К съемочному процессу артисты готовились несколько месяцев, поскольку пришлось освоить элементы скалолазания.