Лицо ведущего Бориса Корчевникова снова стало опухшим

19.02.2021, 20:52, Разное

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Лицо популярного российского ведущего Бориса Корчевникова снова стало опухшим. Поклонники удивились, когда увидели изменившийся внешний вид знаменитости.

На днях Борис Корчевников обнародовал снимок, который напугал его фанатов. На снимке он выглядит очень опухшим, в частности, пользователи обратили внимание на набрякшие веки. Некоторые предположили, что фотография могла быть обработана в редакторе, поэтому и создался такой эффект. Нашлись и те, кто не исключил, что Корчевников снова стал себя плохо чувствовать.

Еще несколько лет назад начала появляться информация о том, что у Бориса Корчевникова в мозге обнаружили неоперабельную опухоль. Новообразование оказалось доброкачественным, но удалить его оперативным путем невозможно. Из-за этого звезда сериала «Кадетство» время от времени плохо себя чувствует, периодически он ложится в больницу, чтобы пройти плановый курс лечения.

Несколько лет назад Борис Корчевников сильно поправился на фоне проводимой гормональной терапии. Его вес быстро пришел в норму после окончания курса лечения. Не исключено, что сейчас ведущий принимает препараты, провоцирующие отеки.