 

Лицо ведущего Бориса Корчевникова снова стало опухшим

19.02.2021, 20:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лицо популярного российского ведущего Бориса Корчевникова снова стало опухшим. Поклонники удивились, когда увидели изменившийся внешний вид знаменитости.
На днях Борис Корчевников обнародовал снимок, который напугал его фанатов. На снимке он выглядит очень опухшим, в частности, пользователи обратили внимание на набрякшие веки. Некоторые предположили, что фотография могла быть обработана в редакторе, поэтому и создался такой эффект. Нашлись и те, кто не исключил, что Корчевников снова стал себя плохо чувствовать.

Еще несколько лет назад начала появляться информация о том, что у Бориса Корчевникова в мозге обнаружили неоперабельную опухоль. Новообразование оказалось доброкачественным, но удалить его оперативным путем невозможно. Из-за этого звезда сериала «Кадетство» время от времени плохо себя чувствует, периодически он ложится в больницу, чтобы пройти плановый курс лечения.

Несколько лет назад Борис Корчевников сильно поправился на фоне проводимой гормональной терапии. Его вес быстро пришел в норму после окончания курса лечения. Не исключено, что сейчас ведущий принимает препараты, провоцирующие отеки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики

24.11 / “Одиноких омоновцев окружают и начинают бить”: политолог о большой удаче протестующих в Минске

28.10 / “Запретить желать никто не может”: директор Муцениеце о возвращении Прилучного в семью

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось

09.10 / В Киргизии обстреляли автомобиль с бывшим президентом страны

01.11 / Арзамасова снялась для обложки «Лизы» с новым кольцом на безымянном пальце

28.01 / Василия Ланового в тяжелом состоянии подключили к искусственной вентиляции легких

25.06 / Мнение: Не вырваться из Ростова!

19.09 / Мнение: Талибан – крутой, умный и сообразительный

17.02 / Беременная возлюбленная Дмитрия Шепелева показала первый снимок с округлившимся животом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска