Минпросвещения добавит «уроки мужества» в школьную программу по ОБЖ

19.02.2021, 21:23, Разное

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Минпросвещения опубликовало приказ о дополнении в новом учебном году образовательной программы предмета основ безопасной жизнедеятельности.

Теперь старшеклассников будут обучать противодействию уличным беспорядкам и навыкам ОМОНа.

Учебный план включит теорию, практику и экзамены для 7-11 классов. На уроках школьники будут проходить тему с учителем, а раз в месяц вызванные в школу полицейские продемонстрируют знания на практике. Вместо письменных контрольных усвоенный материал будут проверять с помощью практических заданий по разгону настоящих митингов.

За отличные оценки после завершения курса учащимся обещают золотой значок “Запотевшее забрало” и льготы при поступлении в Академию МВД.

– ОБЖ рассказывает, что делать в случае опасности. А беспорядки такая же угроза как и война, радиация или пожар. Если нас научили надевать противогаз и стрелять по врагам, то почему мы не знаем как надевать шлем и пресекать массовые правонарушения? Это одно и то же. Каждый человек должен уметь защитить себя и общество, — прокомментировал решение министр просвещения Сергей Кравцов.

На Госзакупках уже разместили тендер на приобретение 15 млн. наборов снаряжения ОМОНа, а также инвентаря «протестующего»: камни, биты, покрышки, коктейли молотов, фонарики и снежки из искусственного снега.

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