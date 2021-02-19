Минпросвещения добавит «уроки мужества» в школьную программу по ОБЖ
19.02.2021, 21:23,
Разное
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Минпросвещения опубликовало приказ о дополнении в новом учебном году образовательной программы предмета основ безопасной жизнедеятельности.
Теперь старшеклассников будут обучать противодействию уличным беспорядкам и навыкам ОМОНа.
Учебный план включит теорию, практику и экзамены для 7-11 классов. На уроках школьники будут проходить тему с учителем, а раз в месяц вызванные в школу полицейские продемонстрируют знания на практике. Вместо письменных контрольных усвоенный материал будут проверять с помощью практических заданий по разгону настоящих митингов.
За отличные оценки после завершения курса учащимся обещают золотой значок “Запотевшее забрало” и льготы при поступлении в Академию МВД.
– ОБЖ рассказывает, что делать в случае опасности. А беспорядки такая же угроза как и война, радиация или пожар. Если нас научили надевать противогаз и стрелять по врагам, то почему мы не знаем как надевать шлем и пресекать массовые правонарушения? Это одно и то же. Каждый человек должен уметь защитить себя и общество, — прокомментировал решение министр просвещения Сергей Кравцов.
На Госзакупках уже разместили тендер на приобретение 15 млн. наборов снаряжения ОМОНа, а также инвентаря «протестующего»: камни, биты, покрышки, коктейли молотов, фонарики и снежки из искусственного снега.
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