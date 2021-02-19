 

Минпросвещения добавит «уроки мужества» в школьную программу по ОБЖ

19.02.2021, 21:23, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минпросвещения опубликовало приказ о дополнении в новом учебном году образовательной программы предмета основ безопасной жизнедеятельности.

Теперь старшеклассников будут обучать противодействию уличным беспорядкам и навыкам ОМОНа.

Учебный план включит теорию, практику и экзамены для 7-11 классов. На уроках школьники будут проходить тему с учителем, а раз в месяц вызванные в школу полицейские продемонстрируют знания на практике. Вместо письменных контрольных усвоенный материал будут проверять с помощью практических заданий по разгону настоящих митингов.

За отличные оценки после завершения курса учащимся обещают золотой значок “Запотевшее забрало” и льготы при поступлении в Академию МВД.

– ОБЖ рассказывает, что делать в случае опасности. А беспорядки такая же угроза как и война, радиация или пожар. Если нас научили надевать противогаз и стрелять по врагам, то почему мы не знаем как надевать шлем и пресекать массовые правонарушения? Это одно и то же. Каждый человек должен уметь защитить себя и общество, — прокомментировал решение министр просвещения Сергей Кравцов.

На Госзакупках уже разместили тендер на приобретение 15 млн. наборов снаряжения ОМОНа, а также инвентаря «протестующего»: камни, биты, покрышки, коктейли молотов, фонарики и снежки из искусственного снега.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Равшана Куркова о тощих ногах и травле: Надевала три пары колготок даже в жару

02.08 / Продюсеры “Мажора” прокомментировали возможное появление в сериале Мирославы Карпович

01.10 / Ученые назвали неожиданные целебные свойства горчицы

24.01 / Шо? Опять?!

22.09 / Ученые вырастили устойчивые к радиации бактерии

10.12 / Уроки вставания с криптоколен

16.02 / На «Карамышевской» начались бои

11.02 / Ученые обеспокоены увеличением космического мусора на орбите Земли

23.12 / Мнение: Курды отказались отдавать Айн Исса Асаду

26.08 / Представлен новый портрет королевы Рании по случаю ее 50-летия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска