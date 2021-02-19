 

Российский концерн создал онлайн-кабинет для заседаний совета директоров

19.02.2021, 20:50, Новости дня
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Уникальный онлайн-продукт представили специалисты из Новосибирского института программных систем. Входящего в Концерн «Автоматика». Они предлагают для крупных компаний подготовленную систему общения топ-менеджеров с личным электронным кабинетом для каждого участника управленческой структуры.

Как поясняют эксперты, потребность в таких разработках возникла во время пандемии коронавируса. Однако она также никуда не денется после завершения карантинных ограничений.

Имея доступ к защищенному личному кабинету, члены корпоративного управления могут осуществлять свои функции, находясь на связи через Интернет. В том числе российская разработка позволяет проводить защищенные голосования, обеспечивает доступ к реестрам и другим ресурсам, которые по соображениям безопасности невозможно связывать с обычными каналами Интернета.



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