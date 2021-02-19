Ученые доказали, что растворимый кофе полезнее зернового

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19.02.2021, 20:50, Новости дня
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Наличие кафестола, в основном, отличает натуральный кофе из молотых зерен от растворимого. Напомним, что речь идет о веществе, которое, попадая в организм человека, резко увеличивает уровень холестерина.

Поэтому пить растворимый кофе безопаснее, чем заваленный из молотых зерен. В пользу первого варианта говорит также серьезная фильтрация порошка, который во время обработки избавляют от вредных химических соединений.

Также ученые напоминают, что вдень можно пить всего по несколько чашек кофе в день. 6-8 чашек – это же много, говорят эксперты. Злоупотребление этим вкусным напитком может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ученые советуют использовать только качественные сорта кофе.



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