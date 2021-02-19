 

США требуют от РФ прекратить запугивание религиозных групп в оккупированном Крыму

19.02.2021, 20:46, Новости дня
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США требуют от РФ прекратить запугивание религиозных групп в оккупированном Крыму. Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении посольства США в Украине.

“Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных групп и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158765237651936

Утром 17 февраля в 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар сотрудники ФСБ провели обыски. Они прошли, среди прочего, в городах Бахчисарай, Севастополь и Белогорск. Прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков в домах крымских татар.

Арестованным вменяют ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Всем задержанным назначили меру пресечения – два месяца в СИЗО.

Обыски российских силовиков у крымских татар являются очередным военным преступлением России, заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. 

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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