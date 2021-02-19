Байден заявил о важности для Европы и США отстаивания территориальной целостности Украины

19.02.2021, 20:46, Новости дня

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Президент России Владимир Путин пытается ослабить Европейский союз и НАТО, подорвать трансатлантическое единство. Об этом 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется в YouTube, заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Кремлю проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом, поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США”, – сказал Байден.

Он отметил, что в случае с РФ западный мир сталкивается с вызовами другого рода, чем в случае с Китаем, но эти вызовы реальные.

Президент США сказал, что Кремль атакует западные демократии, убеждая всех, что западная система управления столь же коррумпирована, как и российская.

“Но мир знает, что это неправда, включительно с самими гражданами России”, – считает глава Белого дома.

19 февраля в Германии открылась 57-я Мюнхенская конференция по безопасности, в ходе форума обсудят укрепление трансатлантического альянса и международного сотрудничества Европы и США. Мюнхенская конференция в этом году проходит без представителей России, Китая и стран Ближнего Востока.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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