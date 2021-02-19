 

Байден заявил о важности для Европы и США отстаивания территориальной целостности Украины

19.02.2021, 20:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент России Владимир Путин пытается ослабить Европейский союз и НАТО, подорвать трансатлантическое единство. Об этом 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется в YouTube, заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Кремлю проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом, поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США”, – сказал Байден.

Он отметил, что в случае с РФ западный мир сталкивается с вызовами другого рода, чем в случае с Китаем, но эти вызовы реальные.

Президент США сказал, что Кремль атакует западные демократии, убеждая всех, что западная система управления столь же коррумпирована, как и российская.

“Но мир знает, что это неправда, включительно с самими гражданами России”, – считает глава Белого дома.

19 февраля в Германии открылась 57-я Мюнхенская конференция по безопасности, в ходе форума обсудят укрепление трансатлантического альянса и международного сотрудничества Европы и США. Мюнхенская конференция в этом году проходит без представителей России, Китая и стран Ближнего Востока.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Боевики 1 января девять раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

04.01 / В Индии во время похорон погибло по меньшей мере 25 человек

02.10 / ЕС объявил о санкциях против Белоруссии и не стал вводить их против Турции

02.07 / Коронавирусом во всем мире заразились около 10,7 млн человек, половина из них выздоровели

08.11 / Yle – мутировавший у датских норок коронавирус может быть и не опасен

04.09 / VOAэкспресс 3 сентября 2020

04.12 / Британские ученые создали эффективный тепловой аккумулятор

12.10 / Дипломатический скандал, инициированный Минском: возможные последствия

03.02 / В Вашингтон продолжают прибывать нацгвардейцы – для борьбы с «расизмом» и «дезинформацией»

31.01 / Пандемия подтолкнула многих немцев к алкогольной зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска