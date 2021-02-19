Глава Укргидрометцентра: Холода вернутся уже через несколько дней

19.02.2021, 20:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На 20 февраля прогнозируют значительное потепление, но уже через несколько дней вернутся морозы, хотя и не такие мощные, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в ответ на запрос “Радио Свобода”.

По оценке Кульбиды, потепление будет продолжаться несколько дней. В течение ближайших двух недель температура будет колебаться, но в целом погода будет оставаться зимней.

“Мы ждем в течение ближайших трех-четырех дней повышение температуры, причем очень существенное, а затем – небольшое снижение, которое будет продолжаться таким образом, что ночные температуры будут составлять от -5 ºС до -10 ºС, а дневные – от 0 до -5 ºС. На юге и западе Украины они будут достигать положительных значений”, – сказал он.

Таким образом, по словам синоптика, можно говорить, что зима продолжается.

Кульбида привел понятие метеорологической весны, которая наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает 0 ºС. В последние годы, по его словам, даты начала метеорологической весны стали более ранними.

Он подтвердил, что резкий перепад температуры является одним из проявлений изменений климата, и привел в пример аномальные снегопады в Северной Америке.

“У нас нет никаких сомнений в том, что перепады температуры связаны с общими климатическими изменениями, которые происходят в Украине. Контрастность температурного режима, интенсивность выпадения осадков становятся все более выраженными, поэтому можно говорить о том, что на фоне общего правила, как мы называем глобальное потепление или потепление на региональном уровне в Украине, – из этого правила всегда бывают исключения, которые только подтверждают это правило”, – резюмировал Кульбида.

На 20 февраля Укргидрометцентр прогнозирует в целом по Украине около -1…-3 ºС днем, незначительный плюс на западе, до -5…-7 ºС в Черниговской и Сумской областях.

—