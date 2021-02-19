 

СНБО пересмотрит пять сценариев по Донбассу, по этому поводу готовится новое заседание – Данилов

19.02.2021, 20:46, Новости дня
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Первый вопрос, который рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля, касается ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге после заседания, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“К большому сожалению, в последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионно-снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, гибнут украинские военные – все это требовало немедленного реагирования со стороны руководства государства”, – рассказал Данилов. 

Он сообщил, что на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка

“Решение по этому вопросу является закрытым, и поэтому – тайным. Единственное могу сказать, что есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривалось пять сценариев, которые вводились на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься. Соответствующим структурам и должностным лицам президент Украины [Владимир Зеленский] дал указание пересмотреть эти вещи и по необходимости делать новые редакции и поправки в них”, – сказал Данилов. 

По его словам, украинские военные готовы к закрытому заседанию СНБО по этому поводу в любой момент. 

Зеленский поручил Хомчаку, министру обороны Андрею Тарану, заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю, заместителю главы Офиса президента Роману Машовцу держать этот вопрос на контроле, сказал Данилов. 

“Они возвращаются к этому решению, делают анализ ситуации, которая пришла после 5 декабря 2019 года, и готовят новое заседания СНБО по этому поводу”, – добавил секретарь совета.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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