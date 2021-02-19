Мнение: Почему Россия обречена проигрывать

19.02.2021, 20:44, Разное

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Читаю в новостях, что Украина начала охоту на Шария, обвинив его чуть ли не в шпионаже и в государственной измене, и требует его выдачи у Европы «на расправу». Охреневаю; блин, это же какое-то дежавю! И не Шарий ли вовсю топил за Зеленского во время избирательной кампании начала 2019 года, всего каких-то 2 года назад? Как всё меняется…

И до какой степени не меняется ничего! Ведь Шарий, собственно, и сидел в Евросоюзе из-за того, что к нему «имелись претензии» у всех украинских президентов последнего времени, начиная с Януковича. Он скрывался в ЕС от Порошенко почти все 5 лет его правления. И что же, как в том мультике – ОПЯТЬ?!

И одновременно у меня в голове из-за этого, в общем-то, мелкого события (ну, Украина опять преследует Шария, подумаешь, она его все 10 лет преследует) произошло то, что психологи называют «замкнулся гештальт». Или, как еще говорится, «нарисовалась картинка». Да, Зеленский тоже взялся вот преследовать Шария, как и Порошенко. Но вопрос: а что Зеленский вообще делает НЕ «как Порошенко»? Есть ли хоть что-то, выдающее его политическую индивидуальность в сравнении с предшественником?

И ответ – как отвечал мне один японец: nothing. Это и феноменально, и страшно.

Вот, особенно в последнее время, мы привыкли горделиво сравнивать себя с Америкой: они, мол, лопухи, ничего не могут, все время какой-то позор типа 80-летнего Байдена у власти – а мы, Россия, этакие молодцы. Однако разворачивающийся во времени кейс с Украиной наглядно показывает, кто на самом деле умеет, а кто так не научится никогда, поскольку просто не способен. Причем продемонстрирован настолько высокий уровень планирования, предвидения и управления событиями, такой хладнокровный пилотаж Политической Технологии – что у меня, вроде как бывалого политтехнолога, в буквальном смысле «холодок бежит за ворот». Вы знаете – я атеист, ни в какую мистику не верю… Но в происходящем поистине есть что-то дьявольское.

Давайте перенесемся в самый канун 2019 года, а значит, президентских выборов на Украине. Представим себе, что мы – как раз те люди (или те силы), которые стоят за нынешней властью на Украине и ненавязчиво «рулят» происходящим в этой стране, стараясь, чтобы все происходящее в молодой украинской демократии шло в соответствии с нашими целями. Какие у нас цели? Наши цели известны: обеспечить как только можно более глубокую дезинтеграцию Украины и России, оборвать по возможности все, какие ни есть, связи между двумя, ха-ха, «братскими народами»: торговые, экономические, культурные – любые. Естественно, в рамках достижения этой цели одна из стержневых задач – максимально вытеснить из Украины русский язык, в идеале – добиться того, чтобы в близком будущем украинец и русский в принципе не могли понимать друг друга без переводчика – ибо разница языков в самом лучшем и наглядном виде гарантирует дезинтеграцию.

Все это делается, естественно, не ради собственно Украины (на нее нам более-менее наплевать), но ради Сдерживания России – страны и без того слишком большой и в последнее время наглой, которая, если б ей удалось еще и достаточно прочно снова интегрировать Украину, смогла бы приносить НАМ (то есть, как мы считаем, «мировому сообществу») еще больше головной боли. Поэтому в принципе – для надежности – нам даже искоренение русского не кажется конечной целью; самый идеальный вариант – это состояние войны между У и Р. Война порождает взаимную ненависть, а ненависть – с нашей точки зрения – прекрасное чувство, которое гарантирует от союза два этих буйных славянских народа.

И вот – впереди выборы президента Украины. Кого бы «нам» выбрать, то есть – на кого «нам» ставить? Представим, что на месте «нас» были бы люди с психологией нынешнего руководства России. Кого бы они выбрали? Да ежу понятно, выбор был бы ясен на 100%: вне всякого сомнения, они бы выбрали поддержать Порошенко. Ну а как иначе?! Порошенко ведь – идеальный кандидат, ДЕЛОМ, и не один раз, а много раз, доказал свою преданность Мировому Сообществу. Работал на дезинтеграцию истово, войну поддерживал, отношения с РФ последовательно рвал, атмосферу ненависти в отношении «всего русского» держал на должном градусе и еще подкачивал, по-русски за все президентство публично не произнес ни слова – ну, блин, что еще надо?! Идеальный во всех отношениях кандидат!

И еще – если смотреть обычными глазами российского руководства (Путина, проще говоря) – есть и еще один очевидный плюс: он ведь уже президент, уже у власти. То есть продавить его через выборы, имея в руках властный ресурс – дело техники. Там поднажали, тут малость пересчитали, там кое-кого припугнули – но что, не дети же… И ЦИК, опять же свой. То есть ВООБЩЕ нет даже тени сомнений: свой, предан идеям Рейха, политику партии понимает правильно, в порочащих его связях не замечен, к тому ж УЖЕ при должности. Какие могут быть возражения?!

Возражение могло быть только одно – и как раз такое, на какое российские остолопы привыкли не обращать внимания: у Порошенко был низкий рейтинг, в районе практически 10%. Путинская команда, привыкшая ПРЕЗИРАТЬ народ и верить в свои «спецсредства» в духе «там подрисуем, тут подмухлюем» – даже не стала бы обсуждать; подумаешь! Было 10, станет 70. «Избрали» бы, да. А потом бы мучились с презом – хромой уткой. Уже на радость России реальной, которая «за поребриком».

А что же сделали силы, управляющие Украиной, в реальности? Вещь для заскорузлых чекистов НЕВОЗМОЖНУЮ: они хладнокровно сдали во всем для них идеального Порошенко в утиль. Просто посчитав, что эта вещь была хорошая, спору нет – но одноразовая. И вот ее срок годности, увы, закончился. «Не в порошенок играем». Игра – вдолгую. От Украины надо еще много кой-чего, результаты дерусификации отнюдь не закреплены, и поэтому во главе нужен не просто президент, но президент ПОПУЛЯРНЫЙ. Так они решили… И на арене появился Зеленский.

Опять же – ход для России в современном виде просто невозможный. Какой Зеленский? Почему Зеленский? Клоун??! Какой клоун? Как мы можем ему доверять? Кто это такой? Кто за него поручится? Это нонсенс! Уволить того, кто эту чушь предложил!! – и т.п. Вот такая была бы реакция в Кремле.

Апрель 2019 года. Блогер Шарий радуется, что его “сняли с розыска” на Украине. Недолго музыка играла…

А ведь игра должна была быть тончайшая. Нормальные УМНЫЕ люди, стоящие за Украиной, должны были понимать ту вещь, которая им – против шерсти: то есть то, что политика дезинтеграции, которую НАДО проводить на Украине – это совсем не та политика, которая НРАВИТСЯ жителям Украины. Она не может нравиться даже по чисто житейским основаниям – хотя бы потому, что она неудобна: зачем забывать русский язык, если для большинства он родной? Зачем разрывать культурные, родственные связи с Россией? Важнейший момент – нагнетание воинственности и милитаризма, культ ненависти – вещи, вообще говоря, НЕПОПУЛЯРНЫЕ, особенно на длительном отрезке; война – весело в кино, но смерти – это уже совсем невесело.

То есть низкий рейтинг Порошенко был совсем не случаен и, более того, он не был порожден его личностью – а в большей степени был порожден неприятием той политики, которую он ДОЛЖЕН БЫЛ проводить… Какой же вывод сделали мастера политического пилотажа? Они стали ломать избирателей через колено – как поступили бы чекисты-россияне, пользуясь админресурсом?!

Да ни хера подобного. Наоборот. Мастера учли все пожелания.

Порошенко – милитарист, он бессознательно ассоциируется с войной, порохом и смертями? Отлично: вот вам человек – клоун, комедиант, мистер смех, маленький и веселый, никогда не служивший даже в армии. Клоун, пляшущий без штанов на сцене перед переполненным залом – это наглядная противоположность одышливого злобного Порошенко в камуфляже, зовущего всех куда-то убивать и умирать.

Или: Порошенко вас уже замордовал своим назойливым украинским, вы не хотите такой агрессивной украинизации, вы бы хотели это остановить и даже откатить насколько возможно назад? Пожалуйста: вот вам президент не просто русскоязычный, но вовсе (тихо, в сторону) в принципе не владеющий украинским! Чел, который везде и всюду всегда выступал по-русски – поскольку он украинского просто не знает!! Разве будет такой человек выедать вам мозг мовой? Никогда!

Чем еще вам не нравится Порошенко? Конечно – исступленным отрицанием любых связей с Россией. Какой же негодяй… Ну вот же вам, опять-таки – чел, который из России не вылезал все 10 лет, который в России знаменит едва ли не больше, чем на Украине, который знатный КВНщик, который снимает для России фильмы и сериалы, у кого бизнес с Россией, и он его даже не скрывает! Все бежим голосовать за Зеленского! Только он остановит это безумие!

Отступление.

Когда сейчас Зеленскому предъявляют какие-то претензии, его сторонники глумливо возражают – мол, какие там еще претензии, у Зеленского-кандидата даже не было опубликовано никакой внятной программы он никому ничего не обещал, утритесь, олухи… По букве оно так, но фактически – неверно. По сути, своя программа у Зеленского, безусловно, была. Более того – тут опять мы видим мастерство высшего политтехнологического пилотажа: у Зеленского была Программа-2.0, предвыборная программа 21 века: не набор скучных абзацев «обещаю-сделаю», а Игровой Фильм, точнее – Сериал. Тот самый пресловутый «Слуга народа».

Читать избиратель если и умел, то давно разучился. Но он пока еще умеет – и любит – ЗЫРИТЬ. И вот «Слуга народа» позволил ему увидеть то, что никакая письменная программа дать неспособна – то, как оно всё БУДЕТ при Зеленском. Избиратель это увидел – и ему понравилось. В такой Украине он захотел жить.

Поэтому глупость – а точнее, наглость – уверять после победы Зеленского, что он якобы «не обещал» остановить украинизацию и дать права русскому языку. Да в его куцей «письменной» программе об этом ничего нет, да и в сериале «Слуга народа» тоже ни слова ни об украинизации, ни о русификации; однако в той «Украине будущего», какая показана в сериале, ни о какой украинизации просто не может быть речи, поскольку ВЕСЬ СЕРИАЛ СНЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!! И «президент Украины» там все серии говорит на русском, причем его министры отвечают ему на русском же.

Какую же «Украину будущего» обещал избирателям Зеленский-кандидат?! Зогадко…

Конец отступления.

Итак, вся Украина сломя голову побежала голосовать за предложенного ей русскоязычного президента Голобородько-Зеленского; за президента, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКИЙ, мирного и веселого, считающего, что главное для Украины – это не делать из жителей Украины какой-то другой народ, а решать внутренние проблемы и бороться с коррупцией.

В день буквально перед голосованием Зеленский дал прощальный концерт своего квартала-95, в которой спел песню русского репера Басты со своими, но русскими словами. Вышло трогательно и весьма духоподъемно (не могу не привести)

И это был едва ли не последний (!!) случай вплоть до сегодняшнего дня, когда Зеленский обращался к людям на русском. После этого концерта (замечу – предвыборного!) некто по имени Зеленский русский язык ЗАБЫЛ. Наверно, навсегда.

Зеленский (уже полностью украиноязычный, но этого в пылу мало кто замечал) выиграл выборы триумфально, набрав больше любого другого украинского президента в истории (недолгой). 73%.

После чего – и в этом главный, потрясающий прикол! – начал полностью, до деталей, проводить ту же самую политику дезинтеграции, какую до него проводил Порошенко. Кому рассказать из наблюдателей в 2019 году – не поверил бы никто. Но нет – именно ту же, абсолютно. Зеленский работает так, как будто никакой смены караула в 2019 году вообще не было.

Этот финт настолько внезапен и потрясающ, что его даже долго никто не хотел замечать. Люди просто НЕ ВЕРИЛИ. Терли глаза «да нет, не может быть! Порошенко??» Я сам не верил. Факт тем не менее железный. Возобновление преследования Шария – просто вишенка на торте. Завершающий штрих.

Я про это даже не знаю, что сказать. Заменить человека на другого «для нужд электората», полностью подстроившись и подобрав его под требования электората, но при этом так, чтобы по сути вообще НИЧЕГО не изменилось – ну, в этом реально есть что-то дьявольское. Кто-то кивнет на не менее на вид «удачную» замену Путина на Медведева в 2008 году… но это, конечно, совсем не то. Медведев и позиционировался изначально, и всем населением всегда воспринимался просто как аватар Путина, в таком качестве его избирали, в таком же и проводили. Но чтоб избрать фактического преемника, но поданного как полная ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ?!

Выборная афера на Украине в 2019 года – это настолько изощренный обман избирателей, что перед ней, конечно, все терки Трамп-Байден, двух не шибко умных старцев, кажутся детской возней в песочнице, что бы там ни было у них с подсчетом голосов. На Украине, как говорилось в одном фильме, «дело тяжелое. Страшное».

Фактически избирателям подсунули… зомби. Я не знаю, как это еще назвать. Человека, который с первых дней в должности повел себя так, как будто он полный антипод самому себе – тому, кем он ОБЕЩАЛ быть.

И я, честно говоря, все это пишу – но все равно до конца не могу поверить своим глазам. Это какая-то нечеловеческая политтехнология.