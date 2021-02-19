Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3

19.02.2021, 20:32, Новости дня

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Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», – сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИД.

Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах.

«Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», – сказал министр.

В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. РФ и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.