 

Лавров назвал унизительными условия снятия санкций США с «Северного потока – 2»

19.02.2021, 20:32, Новости дня
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Условия США, при которых США может снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в отношении Германии, являются унизительными, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток – 2», ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток – 2» будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно», – передает РИА «Новости» слова Лаврова

Глава МИД отметил, что, вводя санкции, Вашингтон намерен «финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина».

Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.



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