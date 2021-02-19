Мнение: Письмо: “Не слишком ли хорошо он устроился?”

19.02.2021, 20:16, Разное

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Будем дальше тренироваться самостоятельно разбирать письма.

То есть вы будете тренироваться самостоятельно разбирать, а я буду поддерживать на пути правильного разбора.

Последовательность правильного разбора такая.

Сначала вы просто читаете письмо. Чутко, внимательно, максимально отключив свои проекции, но включив эмпатию, насколько умеете. Не секрет, что большинство, отключив проекции, эмоции тоже отключают, потому что если это не про них, то им и безразлично. Для разбора надо наоборот. Включить эмоциональную чувствительность, а проекции отключить. И солидарочку, и свою болюшку, и триггеры свои, и свои вопиющие обиды надо выключить. В идеале эту дрянь вообще не надо иметь, но для эффективного общения или разбора чужой ситуации постарайтесь выключить то, что еще есть.

Дальше вы читаете письмо с начала до конца, не торопитесь делать вывод, но замечаете все места, которые вам показались странными, противоречивыми, задели вас, рассмешили или удивили. Но вы должны стараться настроить себя так, чтобы задевало письмо не вашу корону, не ваши проекции, а ваш здравый смысл и чувство справедливости. Вот логика и чувство справедливости – это те весы, на которых вы можете более-менее объективно взвешивать, что пишет автор и замечать то, что резко выбивается или не очень резко, но выбивается.

После этого вы должны определиться, в чем запрос автора. Запрос – это не просто его нужда, а его конкретный запрос при написании письма. Для чего он пишет письмо, чего он хочет. Хотя большинство рапанов пишут с одной целью – накормить корону и получить поддержку в том, что они уже решили делать, все равно это бывает по-разному. Насчет чего корону он хочет накормить, в чем конкретно ждет поддержку. Если автор не рапан, а рыба, то запрос его будет не столько про корону, сколько про выход из тупика. А если автор почти нерыба, то запрос его будет на решение конкретной проблемы или на выбор стратегии.

Противоречия, которые вы заметили при чтении письма, вам будут помогать анализировать и запрос, и проблему автора. Обычно противоречия касаются презентации автора, то есть того, как он пытается себе и вам себя нарисовать. Презентация – это некие образы себя и ситуации, которые автор хочет предложить вам для анализа, его самооценка, вокруг которой он кружит как пчела вокруг цветка. У рапанов презентация почти всегда противоположна реальности или очень отличается. У рыб ближе к реальности, у нерыб совпадает или немного прикрыта колпачком. У рыбаков всегда почти колпачок на самопрезентации, а других они описывают четко и адекватно, с уважением, без плохого мы. Анализируя противоречия вы всегда можете увидеть, в чем автор врет себе и другим, это и будет его корона и его проблемы с рефлексией. Там же или примерно там будет и его проблема.

Когда вы сформулировали запрос автора, увидели его презентацию, рассмотрели ситуацию по фактам, чтобы сравнить с его видением, вы можете увидеть все нюансы его проблемы. И если вы правильно эту проблему сформулируете, эта формулировка будет содержать и выход. Причем подробный выход. Если выхода формулировка не содержит, значит вы не увидели проблему, увидели ее из внешнего локуса, примешали к этому людей и обстоятельства, которыми автор не рулит. Только поэтому у вас получается абстракция вместо выхода, вода вместо сути. Если же вы сформулируете верно, то есть непосредственно проблему автора, а не его партнера и его исторического периода, вы будто осветите фонариком эту проблему и увидите ее как узел, который человек может развязать. Это почти не касается нерыб, у них в письме не проблемы обычно, а выбор лучшей стратегии. А вот рапанов и рыб это касается.

Запомните последовательность?

Попробуйте на практике. Первое попавшееся письмо привожу, не выбирая.

Опишите противоречия. Запрос и презентацию автора. Потом сформулируйте проблему.

eliskh

Здравствуйте уважаемая Эволюция! Надеюсь моё письмо подойдет для рубрики evolutiolab

Кажется, я узнала в себе девушку из недавнего письма, которая затянула молодого человека в брак, отказываясь сожительствовать и теперь сама этому не рада, потому что слишком много на себя взяла, чувствую себя лошадью в короне и к тому же он ОХЛАДЕЛ…

Расскажу нашу предысторию, мне 24, ему 28, познакомились в интернете, встретились через пару дней. На тот момент он был женат, о чём узнала я спустя пару месяцев примерно, хотя на мой вопрос отвечал что нет. Что он в разводе и есть ребёнок рассказал на третьей встрече. С ребенком через несколько месяцев познакомил, ему 5 лет, вроде ладим неплохо, почти каждую неделю гуляем втроем, а он еще 1-2 раза в неделю забирает из садика и отвозит домой. Спустя 1,5 недели нашего общения съехал в снятую комнату, я так понимаю от жены, т.к до этого к себе не приглашал, а после его переезда сразу же к нему поехали.

У меня до него никого не было, переспали только через месяц, но мы проводили вместе после работы каждый вечер.

Спустя полгода примерно он развёлся официально. Все было вроде бы в порядке, гуляли, общались, встречались, съездили в отпуск, спустя 1 год и 3 месяца сделал предложение на Новый год, но как сейчас мне кажется вытянутое мной. Так как я не хотела жить в съёмной комнате, как минимум потому что там мало места для вещей двоих, и добраться без машины туда невозможно, то есть я бы сильно зависела от него, а ему приходилось бы меня ждать после работы, хотя дом в котором он снимал комнату довольно милый и на природе, но снимать самостоятельно квартиру ему было не по силам..

И после предложения встал вопрос жилья, он месяцев с 4 говорил, что нам надо съезжаться сколько можно встречаться я хочу засыпать и просыпаться с тобой, хотя по выходным я оставалась у него, но и мне не очень нравилось вещи туда сюда возить..

А я всегда жила с родителями в их собственном жилье и конечно не привыкла отдавать кому-то деньги за съем, поэтому копила на свою квартиру, и когда после предложения мы снова обсуждали жилье и как нам поступить, я предложила купить квартиру в строящемся доме, небольшую конечно, так как моего первоначальный взноса хватило только на такую, и платить вместо съёма за неё деньги, ну и он вроде как поддержал эту идею, говорил что конечно своё жилье лучше, чем съемное, а потом он сказал, что рано или поздно продастся квартира его в другом городе (он ее выставлял на продажу, но квартира требует ремонта, поэтому за выставленную сумму ее не покупают) и тоже вложится в ипотеку..

Ну и пока квартира строится, так как мы не можем позволить себе и снимать и платить ипотеку я спросила у родителей можно ли мы с ними поживем, они были не против.

С начала сожительства прошло всего 3 недели, все кажется каким-то серым, он даже не поздравил в Днём Святого Валентина (Вроде и понимаю, что хлеборезка открыта и хотелось и романтики и подарков, хотя бы цветочек на праздник), и я и он бываем раздраженными, хотя конечно я понимаю у него новая работа, стресс, обучения по работе, смена жилья, я с недовольным лицом, что никак не поздравил….Но и у меня в комнате тоже +1, хотя я никогда не думала, что в ней будет кто-то жить со мной в родительской квартире.

Но я чувствую, что я все это вытянула сама, и к предложению склонила видимо, а в ипотеку-то я точно его втянула, и вот что с этим делать, может отложить свадьбу, чтобы мы пожили вместе и подумали, как нам вместе, или освободить его от платежей по ипотеке? Или отправить жить в свою съёмную комнату? Хотя конечно, кого я обманываю, я не смогу так отправить обратно, я-то его люблю точно.

И чувствую себя то насильником каким-то, то а не слишком ли хорошо он устроился, а потом понимаю, что я это сама своими руками сделала не он же ипотеку брал..

Подскажите пожалуйста какие у меня искажения в восприятии данной ситуации? И как лучше поступить, чтобы и мне и ему спокойней жилось? Может от ипотеки отказаться и всё-таки снимать квартиру отдельно от родителей?

А то так получается, что он не на своей территории, а я как-будто хозяйка, может он и расстаться со мной не сможет, даже если захочет из-за того, что родители тут и все это на глазах будет…

Помогите разобраться пожалуйста, буду очень благодарна!

Спасибо за Ваш блог!