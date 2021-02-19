 

Скандалы: «Знак» провёл работу над ошибками

19.02.2021, 20:12, Разное
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Выступающее соответчиком по иску Пригожина о защите чести и достоинства издание признало свою вину

Соответчик по иску предпринимателя из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации портал Znak.com удалил оскорбительный для истца материал. 19 февраля Симоновский районный суд начал разбирательство по иску бизнесмена Пригожина к сотруднице ФБК* Любови Соболь и интернет-порталу Znak.com.

По словам представителей пресс-службы предприятия «Конкорд», исковые требования касаются опубликованных на сайте оскорбительных выражений в адрес владельца компании.

Удаление материала, содержащего оскорбления личности Пригожина, в «Конкорде» расценили как признание Znak.com совершенных ошибок.

Очередной этап рассмотрения иска Пригожина к Соболь и Znak.com в суде пройдет 7 апреля 2021 года.

* ФБК – Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, признан судом РФ иностранным агентом.



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