От креативных ароматов до умных гаджетов: бьюти-подарки для мужчин на 23 февраля

19.02.2021, 20:08, Разное

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Dolce&Gabbana

The One Luminous Night — новый восточный аромат для мужчин, вдохновленный магией звездной арабской ночи. Композиция открывается яркими нотами базилика и пикантного бергамота, подчеркнутыми пряными оттенками черного перца. В сердце аромата звучит нежная сладость финика, традиционного ближневосточного деликатеса, дополненного ароматным шалфеем и бодрящей нотой герани. Теплое звучание финика перекликается с кремовой базовой нотой сандала, в окружении акцентов ладана и амбры.

Hermès

Спустя 14 лет после появления Terre, в парфюмерной истории Hermès открывается новая глава – Н24. Свой первый мужской аромат для Дома Кристин Нажель создала на стыке природы и технологий: “Мне пришлось искать другие, менее предсказуемые пути, отойти от древесных запахов в привычном понимании”. В основе композиции – мускатный шалфей, абсолют нарцисса, эфирное масло розового дерева.

FOREO

Шведский бренд представил обновленный гаджет LUNA 3 Men, созданный, чтобы закрыть главные потребности в уходе за мужской кожей. Щетка за минуту глубоко очистит, сделает массаж и подготовит кожу к бритью. Благодаря звуковым пульсациям T-Sonic™ и гигиеничным и гипоаллергенным силиконовым щетинкам гаджет обеспечивает более эффективное очищение кожи по сравнению с обычным умыванием, позволяя удалить неактивные клетки и очистить поры от загрязнений.

Polaris

Новая электрическая бритва Polaris PMR 0307RC PRO 5 BLADES+ имеет 5D систему повторений контуров лица. В нее интегрированы три плавающие роторные головки c высокоточными двойными лезвиями PRO 5 BLADES, а также супермягкие кольца для гладкого скольжения без раздражения. Можно воспользоваться опцией как сухого, так и влажного бритья с одинаковым комфортом. Бритва имеет литиевую батарею и может работать до 90 минут без подзарядки.

Antonio Banderas

Аромат The Icon от Antonio Banderas воплощает характер мужчины, для которого он создан – отважный, креативный, естественный. Он встречает бодрящим глотком свежего воздуха, а после демонстрирует более пылкий характер, завершаясь на высокой ноте. В основе композиции – ноты черного перца, лаванды и сандалового дерева.

L’Occitane

Марка представила три парфюмерные новинки для мужчин: парфюмерная вода OLIVIER ONDÉ, в которой базовая нота древесины оливы раскрывается аккордом абсолюта французской фиалки и нотой эвкалипта; BOIS FLOTTÉ, где встретились розмарин, древесный аккорд и красные водоросли; а также аромат KARITÉ CORSÉ, источающий запах обжаренных орехов карите и миндаля в сочетании с янтарным аккордом натурального французского мускатного шалфея.

Institut Esthederm

Intensive Spiruline Cream содержит 5% спирулины, он уменьшает признаки усталости, нивелирует последствия жизни в мегаполисе, регенерирует и питает кожу, возвращает сияние и мягкость. Снабжает уставшую и безжизненную кожу всеми необходимыми компонентами: микроэлементами, минеральными солями и витаминами. Цвет лица становится ровным и сияющим, повышается тонус и эластичность кожи, морщины разглаживаются, кожа наполнена энергией.

MIXIT

У бренда MIXIT “Лаборатория современной косметики” вышел “понятный” мужской набор MIXIT for men: HIM SHOWER SET. В него вошли многофункциональный шампунь, обеспечивающий чистоту волос на длительное время, тонизирующий гель для душа и шампунь 2 в 1, эффективно очищающий кожу от загрязнений, а также глубоко очищающий гель-эксфолиант с мягкими абразивными частицами на основе угля.

Nuxe Men

Увлажняющий гель для лица для мужчин Nuxe Men с экстрактами дуба, граба и гиалуроновой кислотой увлажняет, восстанавливает энергию кожи, матирует жирные участки лица. Кожа разглаживается, видимые признаки усталости и стресса уменьшаются. Невесомая гелевая текстура, наполненная древесно-пряными нотами, моментально впитывается, не закупоривая поры. Средство содержит 95% натуральных ингредиентов.

“Пальчики”

Мужской маникюр стал настоящим трендом – как без покрытия, так и с разнообразным “окрасом”, начиная от классического черного, заканчивая артом. Сертификат в салон станет актуальным подарком: например, сеть “Пальчики” предлагает сертификаты на сумму 1000, 3000, 5000 рублей, которыми можно оплатить все услуги – от спа-процедур до комплексов. Приобрести их можно и онлайн: даритель получит уведомление, когда подарок будет отправлен, получен и когда им воспользуются.