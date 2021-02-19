 

Сын Дмитрия Шепелева Платон посещает 10 кружков

19.02.2021, 19:58, Разное
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Дмитрий Шепелев пояснил своим подписчикам о том, что его сын Платон, а также дочь его возлюбленной Екатерины Тулуповой Лада посещают 10 кружков. Телеведущий перечислил занятия, на которые они водят своих наследников, и после этого его засыпали дополнительными вопросами.
Бывший гражданский супруг покойной Жанны Фриске сообщил, что его сын-первоклассник посещает художественную школу, занимается скалолазанием, большим теннисом, катается на скейте и сноуборде, играет на фортепиано, ударных и электрогитаре, а также имеет дополнительные уроки с репетиторами по русскому и английскому языках. По словам Дмитрия Шепелева, после его рассказа Екатерине Тулуповой позвонила подруга, которая спросила, как им удается это все успевать. Телеведущий заявил, что сверхзадачи он в этом не видит, так как многие активности проходят раз в неделю, а некоторые кружки – еще реже.

Дмитрий Шепелев раскрыл подписчикам некоторые основные принципы, которые он понял, воспитывая сына Платона. Он с избранницей считает, что дети должны всегда быть при деле. Когда у ребенка слишком много свободного времени, он начинает смотреть в сторону телевизора или смартфона. Ввиду этого у детей обязательно должен быть график. После школьных уроков можно посетить одно дополнительное занятие и спортивный кружок. Кроме этого, родители дают на выбор наследникам различные активности, чтобы они могли понять, что именно им больше нравится.

На выходных Дмитрий Шепелев советует посещать один или пару кружков, чтобы у детей было ощущение свободного времени и они могли его провести так, как планировали на буднях. Шоумен также пошутил: пока Платон и Лада на тренировках, у него есть время на перекус любимой булкой.



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