Анна Калашникова призналась, сколько она платит в месяц за коммунальные услуги

19.02.2021, 19:58, Разное

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По словам певицы Анны Калашниковой, у нее ежемесячно набегает значительная сумма за коммунальные услуги. Дело в том, что у знаменитости несколько квартир, за которые необходимо платить.

В зависимости от времени года Анна Калашникова отдает 70-100 тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. При этом в одной из квартир необходимо самостоятельно снимать показания счетчиков и отправлять их. Модель призналась, что она часто забывает это сделать, поэтому решает данный вопрос «задним числом». Во втором жилье дела обстоят по-другому, так как всем распоряжается частная компания. Анне Калашниковой просто присылают счета, а хозяин жилплощади не обременен тем, чтобы высчитывать, сколько он должен заплатить за коммуналку.

Ранее на дорогостоящие услуги ЖКХ пожаловался супруг Примадонны. По словам Максима Галкина, он экономит на освещении, покупая не самые мощные лампочки в замок.

Источник: teleprogramma.pro